Откриха древен зодиак в Есна, водещ началото си от Вавилон

Е гипетско-германска експедиция откри първия изцяло запазен зодиак на тавана на храма в град Есна, който се намира на западния бряг на река Нил, на 55 километра южно от Луксор, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата. Цветните релефи са грейнали след петгодишна реставрационна работа, при която е отстранен пласт от прах и замърсявания.

Релефът съдържа дванадесетте зодиакални знака и планетите Юпитер, Сатурн и Марс. Изобразени са божества, животни и същества с магична сила като змия с глава на овен и птица с глава на крокодил.

Located 485 miles from modern Cairo, the town of Esna sits on the west bank of the Nile. Once known by Senat in ancient Egypt, and later Latopolis by the Greeks, Esna “the city of the fish” (where the perch fish was worshiped as divine), is home to the Temple of Esna. pic.twitter.com/lfzxd3MXlJ