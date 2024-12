Анджелина Джоли: Децата ми видяха болката ми на снимачната площадка

А нджелина Джоли е известна със своята потайност.

Но в ново интервю за BBC News холивудската звезда говори откровено за преживяванията си по време на работа на снимачната площадка с най-големите си синове, като казва, че те са видели „болката“, която тя обикновено крие от тях.

Актрисата се снима в нов биографичен филм, озаглавен „Мария“, за оперната певица Мария Калас.

Две от шестте деца на Джоли от бившия ѝ съпруг Брад Пит - Мадокс и Пакс, поеха ролята на асистенти на продукцията във филма.

„Героинята Калас изпитва много болка и те, разбира се, са ме виждали да преминавам през много неща, но не бяха преживявали как изразявам голяма част от болката, която обикновено един родител крие от детето си. Така че те бяха там, за да станат свидетели на някои от тези неща, но след това се прегръщахме или ми носеха чаши чай“, каза тя.

Джоли добави, че това е „нов начин“ да разбере как да бъде честна с децата си за чувствата си, „по още по-велик начин“.

Филмът, написан от създателя на Peaky Blinders Стивън Найт, се фокусира върху последните години на Калас през 70-те години на миналия век, когато тя живее в Париж.

Тъй като през последните години Джоли сравнително рядко поема актьорски роли, филмът е своеобразно завръщане за нея и може да доведе до номинация за „Оскар“ за най-добра актриса.

Калас е гръцко сопрано, родено в САЩ, и една от най-известните оперни певици.

В „Мария“ в певческите сцени се използва смесица от собствения глас на Джоли и оригинални записи на Калас.

За ролята актрисата се научава да пее оперно, което описва като „много физическо натоварване“.

My kids saw my pain on set, says Angelina Jolie https://t.co/vvqGKb7nlt