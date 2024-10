„Твърде лично е“: Анджелина Джоли коментира слуховете за нова любов

А ктрисата Анджелина Джоли присъства на премиерата на филма "Мария" и коментира личния си живот.

В разговор с People 49-годишната актриса каза, че в момента е необвързана, като по този начин отговори на слуховете за афера с рапъра Акала.

Angelina Jolie Says She and New Film Subject Maria Callas Have ‘a Certain Loneliness’ in Common (Exclusive) https://t.co/CoHd9AAGni

На 26 октомври Анджелина Джоли се появи на премиерата на филма „Мария“, която се проведе в рамките на AFI Fest в Лос Анджелис. Актрисата, която изигра главната роля във филма, призна, че „споделя самотата“ с героинята си и свързва това с любовта си към работата.

„Мога да бъда всеки в живота, но фактът, че съм много трудолюбива, е факт. Не искам да говоря много за това, защото е твърде лично. Но определено има самота и отдаденост на работата в живота ми“, каза Анджелина Джоли .

Напомняме, че „Мария” е игрален филм на режисьора Пабло Лараин, копродуциран от Германия, САЩ, ОАЕ и Италия за оперната певица Мария Калас. Филмът е по сценарий на Стивън Найт. Главната роля във филма изигра Анджелина Джоли. Премиерата на филма бе на 29 август 2024 г. на 81-ия филмов фестивал във Венеция.

There’s nothing she can’t do! Angelina Jolie reveals what she took away from learning opera for her role in the upcoming film ‘Maria.’ 🎶🎤 pic.twitter.com/ayJ5nm5lQh