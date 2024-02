Анджелина Джоли отново е блондинка (СНИМКИ)

А нджелина Джоли е променила имиджа си и е в момента е блондинка. Това се вижда на нова снимка на актрисата, попаднала в обективите на папараци в Ню Йорк, докато излиза от магазина Atelier Jolie. Преди това Джоли беше заснета с изсветлени кичури.

За посещението си в магазина холивудската звезда избра черно вълнено палто, под което носеше бяла риза, черен панталон и черни обувки.

Blonde Angelina Jolie is back! The star has gradually been lightening her signature dark brown hair—and with spring on the horizon, it couldn’t look fresher. https://t.co/T3emStnXTE pic.twitter.com/Mz7RGgj2wv