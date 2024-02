„Не може да бъде по-щастлив“: Брад Пит лудо влюбен в Инес де Рамон

Б рад Пит „не може да бъде по-щастлив“ с новата си приятелка Инес де Рамон, твърди нов доклад.

Съобщава се, че 60-годишната звезда от „Боен клуб“ отново е „намерил искрата си“, каза източник пред People Saturday.

„След развода Брад излизаше, но никога не беше сериозно“, каза вътрешният човек, споменавайки раздялата му с бившата съпруга Анджелина Джоли през 2016 г. "Това е първата му сериозна връзка и той не може да бъде по-щастлив."

Brad Pitt ‘Couldn’t Be Happier’ with Girlfriend Ines de Ramon: ‘He Found His Spark Again’ (Exclusive Source) https://t.co/6jPyitn6EJ — People (@people) February 18, 2024

Източникът продължи: „С Инес той отново намери своята искра. Наистина е невероятно да се види. Брад е страхотен човек. Той заслужава да бъде щастлив.”

Източникът също така описва 34-годишната Инес като „мила, забавна и много специална“, отбелязвайки, че е „невероятно“ да станеш свидетел на радостта на Пит след новината, че двойката живее заедно.

„Те прекарваха толкова много време заедно при Брад, че просто имаше смисъл Инес да се премести при него“, обясни вътрешен човек.

„Брад е много щастлив и обича да прекарва времето си с нея. Да живеят заедно беше нещо естествено."

По-рано тази седмица изданието съобщи, че вицепрезидентът на Анита Ко не се е отказала от собствената си квартира, когато се е преместила да живее с носителя на "Оскар".

„Това е доста скорошно“, каза вътрешен човек, близък до Де Рамон, за тяхното съвместно съжителство. „Те стават много силни и тя е по-щастлива от всякога.“

Брад и Инес за първи път бяха романтично свързани в края на 2022 г., когато бяха снимани заедно на концерт.

Brad Pitt Has ‘Found His Spark Again’ in Relationship With Ines de Ramon https://t.co/AVXPfEsOlT — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) February 18, 2024

По това време източници казаха на People, че двамата са се срещали тайно от няколко месеца.

Де Рамон, която преди това беше омъжена за звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли от 2019 г. до 2022 г., продължи да подхранва слуховете за любовта, когато помогна на Пит да отпразнува 59-ия му рожден ден.

Те също бяха забелязани заедно на афтърпарти за филма на Пит „Вавилон“, въпреки че не позираха за снимки заедно на събитието.

Brad Pitt ‘found his spark again’ with girlfriend Ines de Ramon: ‘Couldn’t be happier’ https://t.co/NhPddlPIi5 pic.twitter.com/A83jChDZjH — Page Six (@PageSix) February 19, 2024

Почти 12 месеца по-късно, през ноември 2023 г., те направиха връзката си официална на червения килим на 12-ата годишна гала на LACMA Art+Film.

Вътрешен човек, близък до двойката, също потвърди, че нещата са станали „сериозни“, след като според съобщенията Пит нарича Де Рамон свое гадже.