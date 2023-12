Анджелина Джоли: Холивуд е "болно" място

В ново интервю за WSJ Анджелина Джоли разказва за последиците от развода си с Брад Пит. Според актрисата животът ѝ се е променил много.

"Част от това, което се случи след развода е, че загубих възможността да живея и пътувам толкова свободно. Ще се преместя веднага щом мога". Тя призна, че с удоволствие би живяла в Камбоджа.

Angelina Jolie is our digital cover star 💫! The actress is working on several projects after seven years of lying relatively low. “We had to heal,” she says. “There are things we needed to heal from.” https://t.co/sAHRbqntII pic.twitter.com/33TFxSDJML — WSJ. Magazine (@WSJMag) December 5, 2023

Актрисата заяви, че не харесва Холивуд - той не може да се нарече "здравословно" място.

"Израснала съм на доста глухо място. От всички места по света Холивуд определено не е здравословно място."

Angelina Jolie Says She "Wouldn’t Be an Actress Today": "Hollywood Is Not a Healthy Place" https://t.co/tMSbHde0EN — The Hollywood Reporter (@THR) December 6, 2023

Тя добави, че е израснала близо до него, затова никога не е смятала Холивуд за нещо важно или впечатляващо.

Анджелина допълва, че ако днес отново трябва да избере сфера на дейност, не би избрала актьорската кариера: актрисата не харесва факта, че трябва постоянно да споделя лични подробности от живота си и е постоянно под светлината на прожекторите.

"Когато започнах, не очаквах, че ще бъда толкова изложена на публично внимание и ще трябва да споделям толкова много". Анджелина е родена в семейството на актьорите Джон Войт и Маршелин Бертран.

Angelina Jolie has shared that she probably wouldn’t be an actress if she was just starting out today: “I grew up in quite a shallow place. Of all the places in the world, Hollywood is not a healthy place. So you seek authenticity” https://t.co/o5AsrQ5ocZ pic.twitter.com/yFCk4n9SnX — The Hollywood Reporter (@THR) December 6, 2023

Джоли признава, че сега почти няма "социален живот": има малко приятели и общува предимно с децата си. Освен това сред близките ѝ познати има няколко бежанци.

"Хората, които са преминали през трудности, са много по-честни и по-общителни и аз се чувствам по-спокойна с тях. Защо ми харесва да прекарвам времето си с хора, които са оцелели? Те са се сблъскали с толкова много неща в живота, че това помага да придобиеш не само сила, но и човечност".