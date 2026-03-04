Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

И спанският министър-председател Педро Санчес изрази днес отново твърдото си несъгласие с атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел, като предупреди, че има опасност конфликтът да се превърне в „руска рулетка“ с живота на милиони хора, предаде Ройтерс.

Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради испанската позиция относно конфликта.

„Така започват големите бедствия за човечеството. Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора“, заяви Санчес в телевизионно обръщение към нацията по адрес на Тръмп.

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Напрежението между двамата съюзници в НАТО се засили, след като Санчес осъди американско-израелските бомбардировки срещу Иран като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американски самолети да използват военноморски и военновъздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez doubled down on his opposition to the attack on Iran by the U.S. and Israel, warning that the conflict risked 'playing Russian roulette with the lives of millions' https://t.co/ohmDyYIrf6 — Reuters (@Reuters) March 4, 2026

Испанският министър-председател подчерта, че светът не може да решава проблемите си чрез конфликти и бомбардировки.

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

„Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена в три думи: „Не на войната“, каза той и добави, че тази позиция не е неискрена, а последователна.

„Няма да станем съучастници в нещо, което е вредно за света и противоречи на нашите ценности и интереси, само за да избегнем нечии ответни мерки“, заяви Санчес, очевидно намеквайки за търговските заплахи на Тръмп.

Санчес припомни негативните последици от войната в Ирак – от ръста на джихадисткия тероризъм до скока в цените на енергията – за да подчертае, че и тази атака срещу Иран може да има също толкова непредвидими последици и няма да доведе до по-справедлив международен ред.