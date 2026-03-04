Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

С амолетът на Роналдо напусна Саудитска Арабия в посока Испания след пауза в азиатските турнири заради войната в Иран.

Частният самолет на Кристиано Роналдо излетя от Рияд за Мадрид, след като Азиатската футболна конфедерация (AFC) спря мачовете в Западния регион поради войната в Иран и атаките с дронове и ракети в Залива.

Футболната суперзвезда напусна Саудитска Арабия в понеделник вечерта, докато AFC отложи осем срещи в региона заради избухването на военния конфликт. Данните от Flightradar24 показват, че самолетът на португалеца – Bombardier Global Express – е излетял от Рияд около 21:00 ч. местно време и е кацнал в Испания в ранните часове на вторник, прелитайки над Египет и Средиземно море.

Четвъртфиналът от Азиатската Шампионска лига на неговия отбор „Ал-Насър“ срещу „Ал-Уасъл“, който трябваше да се играе в сряда в Дубай, е отложен.

Междувременно американското посолство в Рияд бе ударено от два дрона рано във вторник сутринта. Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че атаката е предизвикала ограничен пожар и леки материални щети по сградата, без съобщени жертви.

Роналдо живее в Рияд с партньорката си Джорджина Родригес и петте им деца.

В неделя AFC обяви, че пренасрочва всички първи мачове от осминафиналите в Западния регион, планирани за 2-3 март, позовавайки се на опасения за сигурността. Федерацията уточни, че мачовете на клубовете от Източния регион ще се проведат по график.

Техеран предприе вълни от ракетни атаки и удари с дронове в целия регион в отговор на съвместните удари на САЩ и Израел, при които в събота бе убит иранският аятолах Али Хаменей.

Роналдо има 22 гола в 26 мача за „Ал-Насър“ този сезон, а договорът му със саудитския клуб е до 2027 г.