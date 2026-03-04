Любопитно

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

4 март 2026, 11:58
Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.
Източник: iStock

Н якои неща остават вечни – дори когато се променят с помощта на скалпел.

Американската академия по лицева пластична и реконструктивна хирургия (AAFPRS) – най-голямата световна асоциация на лицеви пластични и реконструктивни хирзи – обяви водещите тенденции за 2025 г., включително кои процедури се извършват най-често.

„Тези тенденции са забележително съвместими с това, което наблюдавахме миналата година и през последните няколко години“, каза пред The Post д-р Антъни Брисет, сертифициран лицево-пластичен хирург и президент на AAFPRS. „Водещите процедури не са различни, а как се извършват и от кого.“

  • №1: Ринопластика

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура. Брисет я определя като „вечна“ заради ключовата ѝ роля за баланса и хармонията на лицето. Интересът към нея остава стабилен както сред мъжете, така и сред жените.

„Тези процедури няма да отидат никъде, но това, което се развива, е философията зад тях“, каза той. „Съвременната ринопластика се стреми към нос, който не изглежда изваян или „готов“, като същевременно запазва функцията.“

Докато много естетични интервенции са насочени към подмладяване при по-възрастни пациенти, ринопластиката се извършва най-често при хора на 34 години и по-млади.

  • №2: Фейслифтинг

Все повече пациенти се насочват и към фейслифтинга – но с нова философия и различни очаквания.

„Днешният фейслифт е свързан с възстановяване на структурата и запазване на идентичността“, каза Брисет. „Основната тенденция е естествен, неопериран външен вид, воден от опит и преценка.“

Според него това е ясен знак за промяна в съвременната естетика – отдалечаване от драматичните и видимо преувеличени резултати от миналото. Хирургичният напредък играе ключова роля в тази трансформация.

„Фейслифтите днес изглеждат драстично по-естествено, отколкото преди десетилетия“, каза той. „Техниките са се развили, за да се фокусират върху дълбоко структурно препозициониране, а не върху повърхностно напрежение.“

Подобно на ринопластиката, и тук се наблюдава подмладяване на пациентската аудитория, както и по-прецизно, стратегическо планиране.

„В същото време виждаме пациенти да започват подмладяването по-рано, често на 40-те или дори в края на 30-те си години, с нагласа за запазване на външния вид“, обясни Брисет. „Те не чакат сериозно стареене, за да го коригират. Вместо това, те стратегически поддържат външния си вид във времето.“

„Тази промяна към финес и дълготрайност е двигател на търсенето“, добави той.

Въпреки че по-младите поколения все по-често търсят хирургична намеса, докладът на AAFPRS показва, че хората на 56 и повече години продължават да съставляват най-големия дял от пациентите, подлагащи се на фейслифтинг.

  • №3: Блефаропластика

Блефаропластиката – известна още като операция на клепачите или повдигане на клепачите – подобрява външния вид на очите чрез премахване на излишната кожа и мастна тъкан.

Процедурата, която набра сериозна популярност през последните години, редуцира торбичките под очите и отстранява излишната кожа от горните клепачи, като по този начин намалява уморения и състарен вид.

„Блефаропластиката набра популярност, особено сред по-младите жени и жени на средна възраст“, каза Брисет. „Виждаме все повече пациенти, които смятат, че зоната около очите ги кара да изглеждат уморени, дори когато останалата част от лицето им изглежда младежка.“

Процедурата се подлага на все по-широко обществено обсъждане, включително от популярни личности. Разговорите на високопоставени лица, сред които спортисти като Симон Байлс, които открито споделят за своята операция на клепачите, също допринасят за нормализирането ѝ.

„Това е и процедура с лесно управляемо време за възстановяване и много високи резултати. Пациентите търсят целенасочено освежаване, а не цялостна промяна на лицето“, обясни Брисет.

  • Какво следва в естетичната хирургия?

Въпреки че тенденциите в пластичната хирургия се променят, Брисет не очаква ринопластиката, фейслифтинга или блефаропластиката да загубят водещите си позиции.

„Трудно е да се види как ринопластиката, лифтингът на лицето или блефаропластиката изпадат от най-високото ниво, защото те представляват основата на лицевата пластична хирургия“, каза той.

В същото време обаче на хоризонта се очертават нови тенденции – особено на фона на нарастващата популярност на медикаментите за отслабване от групата на GLP-1, които променят облика на съвременната естетика.

„Въпреки това, присаждането на мазнини и процедурите, базирани на регенерация, се разрастват бързо, особено с нарастването на загубата на обем на лицето, свързана с GLP-1“, каза Брисет. „Наблюдаваме втора поредна година от 50% ръст в присаждането на мазнини.“

„Тъй като пациентите бързо отслабват, те търсят естествено възстановяване на обема“, добави той. „Въпреки че това може да не узурпира веднага челната тройка, регенеративните техники със сигурност се очертават като основна сила.“

Макар разликата между половете постепенно да се стеснява при някои процедури – включително операция на клепачите и фейслифтинг – мъжете продължават да доминират в една конкретна област, като през 2025 г. броят им е приблизително два пъти по-висок в сравнение с предходната година.

„Наблюдаваме и ръст в нехирургичното възстановяване на косата, PRP терапиите и минимално инвазивните процедури за контуриране“, каза Брисет. „Общата тема е стратегическо, естествено изглеждащо подобрение, което се вписва в натоварения начин на живот.“

Източник: nypost.com    
Лицева пластична хирургия Тенденции 2025 Ринопластика Фейслифтинг Блефаропластика Естествена естетика Подмладяване Присаждане на мазнини
