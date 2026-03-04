Свят

Израел: Всеки нов лидер на Иран е мишена за елиминиране

„Няма значение как се казва или къде се крие. Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да демонтираме възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и замени“, каза Израел Кац

4 март 2026, 11:18
Израел Кац   
Източник: БТА/AP

В секи нов лидер, назначен от управляващите духовници на Иран, ще бъде „недвусмислена мишена за елиминиране“, предупреди Израел в сряда, докато висши ирански служители се събират, за да изберат наследник на покойния аятолах Али Хаменей.

„Всеки лидер, назначен от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислена мишена за елиминиране – министър-председателят и аз инструктирахме Армията на Израел да се подготви и действа с всички необходими средства за изпълнение на мисията като неразделна част от целите на операция „Ревът на лъва“, каза израелският министър на отбраната Израел Кац.

„Няма значение как се казва или къде се крие. Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да демонтираме възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и замени“, каза Кац, цитиран от Си Ен Ен (CNN). 

Избран орган от висши духовници се събира виртуално, за да избере нов върховен лидер, след като Хаменей беше убит при първоначалните удари на САЩ и Израел в събота. Хаменей не остави официално обявен наследник.

Както Израел, така и САЩ твърдят, че техните удари ще създадат условия иранският народ да установи демократично правителство и да възстанови мира в региона. В същото време американският президент Тръмп предложи подобен резултат и за Венецуела – където американските сили арестуваха президента, но оставиха голяма част от администрацията на мястото си.

Източник: CNN    
