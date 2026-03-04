Любопитно

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Много потребители изразиха недоумение, като някои написаха, че се съмняват за тяхното психично здраве и се надяват това да е изкуствен интелект

4 март 2026, 11:15
Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)
Източник: Getty Images

С елена Гомес предизвика нова вълна от реакции в социалните мрежи, след като целуна крака на съпруга си Бени Бланко в последния епизод на подкаста „Приятелите пазят тайните“. Сцената се разигра само седмица след като кадри с мръсните пръсти на музикалния продуцент станаха вирусни онлайн.

33-годишната изпълнителка седеше на пода в хола по време на интервюто, докато 37-годишният ѝ партньор бе на дивана, с крак, подпрян върху масата. В разгара на разговора Гомес се наведе и целуна крака на Бланко.

„Харесва ли ви това?“, попита музикалният продуцент съводещите Лил Дики и Кристин Баталуко. В отговор Гомес го плесна по крака и го помоли „да не го прави за момент“.

Бланко реагира с думите: „О, не, не ми хареса. Хареса ми. Караше ме да се чувствам добре. Обичам те много.“ Гомес, която се омъжи за продуцента през септември 2025 г., отвърна със същото чувство, отпускайки глава върху краката му.

По време на разговора Лил Дики сподели впечатленията си от първия път, когато е станал свидетел на подобна демонстрация на близост между двамата. Това даде повод на Бланко да обясни защо обикновено се въздържа от прекалено интимно поведение на публични места.

„Тя е толкова самостоятелна“, каза той. „Искам тя да блести и да бъде, сякаш, самостоятелна, независима жена, така че... използвам всяка кост в тялото си, за да не се взирам в нея и да не искам да я целувам и да ѝ скачам през цялото време. Така че да я гледам как целува пръста на крака ми наистина ми направи деня.“

Клипът бързо предизвика бурни реакции в социалната мрежа X. Много потребители изразиха недоумение, като някои написаха, че се съмняват за тяхното психично здраве и се надяват това да е изкуствен интелект. Други определиха видеото като „отвратително“, „гадно“ и „смущаващо“ за всичко това“.

Част от критиците настояха актрисата от сериала "Само убийства в сградата" да се раздели с партньора си, след като в премиерния епизод на подкаста миналата седмица Бланко бе заснет да показва мръсните си крака.

Номинираният за „Грами“ автор на песни впоследствие защити личната си хигиена в предаването Jimmy Kimmel Live!, като демонстративно свали обувката и чорапа си в ефир. „Имам страхотни крака“, заяви той по време на участието си в четвъртък. „Някой да приближи крака ми. Вижте това! ... Шегувате ли се?“

Бланко и Гомес са заедно от 2023 г., като година по-късно продуцентът предложи брак на певицата.

Двойката сключи брак на звездна церемония в Санта Барбара, Калифорния.

Източник: pagesix.com    
Селена Гомес Бени Бланко целувка по крака социални мрежи скандал подкаст мръсни крака връзка обществено мнение изкуствен интелект




