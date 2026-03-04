България

Министър Запрянов е разрешил преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България

Заповедите са предоставени и на парламентарната комисия по отбрана

4 март 2026, 11:01
Източник: БТА

С лужебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на България и пребиваването на чужди и съюзнически въоръжени сили и средства. Това съобщи на депутатите председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на днешното пленарно заседание. Заповедите са предоставени и на парламентарната комисия по отбрана.

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Заповедите са издадени на основание на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили. 

Източник: БТА, Елена Павлова    
