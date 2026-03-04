България

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

4 март 2026, 12:04
Източник: iStock/Getty Images

О бявена през декември за издирване жена е открита мъртва, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

На 2 март около 15:40 ч. в земеделска нива в землището на Шумен, около кв. "Тракия", е намерен трупът ѝ. Изяснено е, че това е тялото на обявената за издирване на 16 декември от ОД на МВР - Шумен по молба на близките ѝ Галена Георгиева.

Откриха силно овъглено тялото на издирвана жена от Разградско

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Шумен е съдействал за пренасяне на тялото ѝ, допълниха от полицията.

Както БТА съобщи, от ОД на МВР - Шумен на 16 декември 2025 г. посочиха, че се издирва Галена Петкова Георгиева, на 51 г. от Шумен, по молба на близките ѝ.

Източник: БТА, Антоний Димов    
3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

