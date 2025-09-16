Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

С офия Вергара не присъства на наградите "Еми" 2025 в неделя по "най-лудата" причина, пише Page Six .

Актрисата обясни на последователите си в Instagram причината.

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family". "Получих най-лудата алергия на окото."

Вергара, която се извини на феновете си, сподели близък кадър на подутото си око, както и от визията си за наградите.

#CaraotaShow | La hospitalización urgente por la que Sofía Vergara se ausentó del Premio Emmy 2025 .- https://t.co/r86CS9DRXX

