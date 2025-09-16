Любопитно

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

16 септември 2025, 13:59
С офия Вергара не присъства на наградите "Еми" 2025 в неделя по "най-лудата" причина, пише Page Six.

Актрисата обясни на последователите си в Instagram причината.

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family". "Получих най-лудата алергия на окото."

Вергара, която се извини на феновете си, сподели близък кадър на подутото си око, както и от визията си за наградите.

В последващи видеа съдията от "America’s Got Talent" смени червената си рокля с суитшърт и дънки, докато почиваше на болнично легло и ѝ промиваха окото.

Тери Крюс ѝ пожела "бързо оздравяване" в коментарите.

Хайди Клум, от своя страна, написа: "Какво се случва?"

Вергара е номинирана за "Еми" няколко пъти, последно през миналата година за работата си в "Griselda".

Тя впечатли с червена рокля без презрамки, създадена от Dolce & Gabbana. 

Ден преди това Вергара се наслаждаваше на вечеря, присъствайки на боксов мач между Теренс Крауфорд и Канело Алварес на стадион "Allegiant" в Лас Вегас.

"Gracias @netflix!!❤️ каква нощ", написа Вергара в пост в Instagram в събота. Тя гледа бокса в черна рокля с дантелено бюстие и позира за снимки с Марк Антъни и други приятели.

Вергара не бе единственото отсъствие, което привлече вниманието на "Еми" на следващия ден.

Ерик Дейн трябваше да излезе на сцената като част от трибют за "Grey’s Anatomy", но актьорът, който обяви диагнозата си ASL по-рано тази година, също пропусна събитието.

Източник: Page Six    
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 8 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 7 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 7 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 8 часа

