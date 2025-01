София Вергара и Люис Хамилтън ли са новата светска двойка?

52-годишната София Вергара предизвика нови слухове за романс със седемкратния шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, след като се наслади на среща за обяд с 40-годишния британски пилот в Ню Йорк във вторник.

Вергара беше забелязана да се усмихва широко, докато се присъединяваше към Хамилтън и приятели в ресторант.

Двамата били близо един до друг по време на двучасовата среща.

Свидетели разказаха пред TMZ, че актрисата е била толкова ангажирана с разговора на масата, че едва докоснала храната в чинията пред себе си.След обяда двамата били видимо щастливи, докато разговаряли един с друг на тротоара пред ресторанта. Минути по-късно Вергара се качила в черен джип и си тръгнала.

Макар че никой от двамата не са потвърдили естеството на връзката им, тя идва само месеци след като колумбийската красавица обяви, че е „един вид свободна“.

Неотдавна Вергара беше романтично обвързана с ортопедичния хирург д-р Джъстин Салиман.

Двойката започна да се среща през октомври 2023 г., а през август 2024 г. се раздели.

Флиртът на Вергара с лекаря дойде само три месеца, след като тя и бившият ѝ съпруг Джо Манганиело се разведоха след седемгодишен брак.

