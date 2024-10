"Кръстникът" Ал Пачино разкри, че никога не е бил канен да бъде нечий кръстник

А л Пачино, един от най-обичаните актьори в Холивуд, наскоро разкри неочакван факт – никога не е бил канен да бъде нечий кръстник, въпреки емблематичната роля, която изиграва в култовия филм "Кръстникът".

(Видеото е архивно: Три месеца след раждането на детето: Ал Пачино се раздели с приятелката си)

„Не си спомням някой да ме е питал това“, споделя той пред ВВС.

84-годишният Пачино написа автобиография, озаглавена "Sonny Boy", по прякора, с който го е наричала майка му. Една от главните причини да опише живота си е раждането на четвъртото му дете, Роман, който сега е на 16 месеца. „Искам да бъда тук за това дете“, казва актьорът и добавя: „Надявам се да остана здрав, за да знае кой е баща му.“

Въпреки че вече не е с майката на Роман, филмовата продуцентка Нур Алфала, Пачино обяснява, че двамата съвместно отглеждат детето, макар че по-голямата част от ежедневния му контакт с него се осъществява онлайн. Що се отнася до написването на мемоарите, Пачино призна, че е имал известни колебания.

„Приятели ме питаха защо го направих и понякога съжалявам“, каза той и обясни, че макар да е отказвал предишни предложения, сега е решил, че е подходящ момент да напише мемоари: „Достатъчно неща са се случили в живота ми, за да бъдат интересни за читателите.“

По време на интервюто, Пачино отбеляза и предстоящата 50-а годишнина на "Кръстникът, част II" – филм, който, както и първата част, печели наградата „Оскар“ за най-добър филм.

Актьорът сподели, че по време на първите две седмици от снимките е бил на ръба да бъде уволнен.

„Когато режисьорът ти казва: ‘Имах голяма вяра в теб. Какво става? Не се справяш, започваш да мислиш: "Може би не ме искат тук".

Всичко обаче се променя, когато заснемат прочутата сцена в ресторанта, в която Майкъл Корлеоне убива мафиотски бос и корумпирано ченге. Пачино вярва, че режисьорът Франсис Форд Копола е преместил сцената по-рано в графика, за да покаже „същността“ на героите и да удовлетвори изискванията на студиото.

Актьорът също се замисли и върху бъдещето на киното, отбелязвайки, че въпреки 40-процентния спад в продажбите на билети през последното десетилетие, той вярва, че киното ще оцелее. Пачино добави, че не може да си представи Лос Анджелис без кина.

„Няма как да се случи“, каза той. Пачино похвали режисьори като Мартин Скорсезе, Куентин Тарантино и Копола, като вярва, че те ще продължат да поддържат индустрията жива.

Що се отнася до бъдещето на неговия образ, Пачино е спокоен относно възможността лицето му да бъде използвано от AI след смъртта му.

„Децата ми ще поемат контрол, когато ме няма, и те ще се погрижат за всичко. Имам им доверие“, каза той.

В интервюто с ВВС Пачино сподели и лични истории, като как през 2011 г. е разбрал, че банковите му сметки са празни заради измами от страна на счетоводителя му, което го оставило в положение да харчи по 400 000 долара на месец, без да знае. Той също така разказва за момент по време на пандемията, когато колабирал у дома, но не е видял „бяла светлина“.

„Може би няма задгробен живот за мен“, пошегува се той.

Пачино също разкри, че калъфът на телефона му е украсен с колаж от изображения на Шрек, подарен от дъщеря му Оливия.

