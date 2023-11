Ал Пачино ще плаща месечна издръжка от 30 000 $ за новородения си син

А л Пачино ще плаща месечна издръжка от 30 хил. щатски долара за сина си, роден по-рано тази година, предаде ДПА, като цитира съдебни документи, до които достъп е получило американското телевизионно предаване за знаменитости "Ентъртейнмънт тунайт".

Носителят на награда "Оскар", който е на 83 години, и приятелката му Нур Алфала (29 г.) преди четири месеца станаха родители на Роман. Актьорът ще плаща "базово" по 30 хил. щатски долара всеки месец на младата майка.

Той също така трябва да даде авансово и 110 хил. щатски долара на Алфала, с която има връзка от пролетта на 2022 г. В зависимост от това колко ще спечели през 2023 г., може да се наложи да плати и още 90 000 долара до края на годината.

Ал Пачино трябва да внася ежегодно и по 15 000 щатски долара във фонда за образование на 4-месечния си син, твърди още "Ентъртейнмънт тунайт".

Звездата от филма "Усещане за жена" ще покрие съдебни разноски на Алфала на стойност до 20 хил. щатски долара, а също и ще поеме всички медицински разходи, които застраховката не покрива.

Въпреки че Нур Алфала подаде молба за пълно физическо попечителство над Роман през септември - и двойката постигна споразумение миналия месец, което включва и график за посещения, представител на актьора заяви пред "Ентъртейнмънт тунайт", че двамата "са заедно".

Стан Розенфелд през октомври обяви, че мотивацията на Алфала да подаде молбата "е въпрос към Нур".

"Ал и Нур работят успешно заедно и са постигнали взаимно съгласие по отношение на детето си Роман", каза той тогава.

Актьорът има още три деца: Джули Мари (29 г.), както и 22-годишните близнаци Антон и Оливия.

Новината, че Ал Пачино ще става баща отново - на възраст, на която е по-вероятно да се сдобие с внуци - се появи в края на месец май, почти едновременно с подобна информация и за Робърт де Ниро. Двамата заедно снимаха "Жега" и "Ирландецът". През април т.г. 80-годишната звезда от "Убийци на цветната луна" посрещна седмото си дете - момиченцето Вирджиния, припомня ДПА.