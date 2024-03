Ал Пачино обясни неловкото си представяне на "Оскар"-ите

А л Пачино обясни защо не е прочел имената на всички 10 номинирани за най-добър филм на церемонията по връчването на "Оскар"-ите, като заяви, че решението е взето от продуцентите на шоуто.

Актьорът ветеран връчи последния трофей за вечерта на звездното събитие в Лос Анджелис на 11 март.

Al Pacino announces the Academy Award for best picture at the #Oscars...



🔗: https://t.co/4YgGDw4zGm pic.twitter.com/tUiu69CRBu