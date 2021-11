П евицата Адел оглави британските класации за албуми и сингли, съобщиха световните информационни агенции, като цитираха официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Изпълнителката си осигури първенството с новия си албум "30", който излезе на пазара на 19 ноември. От албума на Адел за периода на отчитане са продадени 261 000 копия.

С това постижение в първата седмица от пускането на "30" британската певица "счупи" рекорда на завърналата се на музикалната сцена шведска група АББА, която отчете 204 000 продадени бройки от новия си албум "Voyage" веднага след излизането му на пазара в началото на ноември.

Второ място в албумния чарт на Великобритания е за Ед Шийран с "=" ("Equals"), а след него се нарежда АББА с "Voyage".

Четвъртата позиция е за групата "Оейзис" с продукцията "Knebworth 1996", съдържаща изпълнения на живо от концерт в британския град Небуърт преди двадесет и пет години.

Челната петица на чарта се допълва от Робърт Плант и Алисън Краус с тавата "Raise the Roof".

Адел остава за шеста поредна седмица начело на британската класация за сингли с пилотното парче от "30" - "Easy On Me". Изпълнителката заема също втора и четвърта позиция в подреждането съответно с песните "Oh My God" и "I Drink Wine", които също са включени в новия албум.

На третата позиция успява да се вмъкне Ед Шийран с "Shivers". Той е и на пето място в британския чарт за сингли с "Bad Habits".