След 6-годишна пауза: Адел отново се качва на сцената

С лед 6-годишна пауза британската изпълнителка Адел избра сцената на 23-тото издание на ENERGY MUSIC AWARDS, за да направи грандиозното си завръщане.

Адел разкри душата си пред Опра Уинфри (ВИДЕО)

Преди около седмица Адел, чиито песни като "Hello" и "Someone Like You" докосват душите на милиони хора по света, призна в интервю пред Опра Уинфри, че силата на музиката ѝ е загадка дори за самата нея.

"Жена като мен", "Любовта е игра" - какво сподели Адел

"Не мисля, че като човек имам това, което притежава пеенето ми. Взимам го отнякъде, но и аз не знам как достигам до него", сподели тя.

EXCLUSIVE: In an exclusive clip from their wide-ranging interview, @Oprah asks @Adele about the "brutally honest" lyrics on her new song, "Hold On."



Adele told Oprah that her friends would tell her to "hold on" whenever she was "struggling."

В предаването, което продължи два часа, изпълнителката разкри подробности за новия си албум, развода, драстичната промяна на външния си вид. И призна, че причината да разкрива толкова много лична информация в текстровете на песните си, е че иска да успокои хората, които преминават през подобни изживявания.

Адел: Целият ми живот се разпадна в този момент

Adele's Oprah concert proves she didn't lose her voice with those pounds

Новият сингъл на Адел "Easy On Me" регистрира рекордните 24 милиона стриймвания във Великобритания в първата си седмица на пазара, както и 23 500 даунлауда. Според формулата на компанията, която съставя официалния чарт, това се равнява на 217 300 продажби - най-висока стойност след "Shape of You" на Ед Шийрън през януари 2017 г.

Изпълнителката, която има 15 награди "Грами", е започнала работа над четвъртия си албум преди три години. Тя определя това като "най-турбулентния етап" от живота си.

Адел подобри рекорд със сингъла "Easy On Me"

На 20 ноември на живо от Кан, Франция ще се проведе най-грандиозното музикално събитие на Европа - ENERGY MUSIC AWARDS 2021.

A Адел е поредното допълнение към звездния списък от изпълнители, които ще се качат на сцената на това събитие. Сред вече потвърдените имена са Ед Шийрън, "Имаджин Драгънс", "Офенбах", Кенджи Жирак и Метр Гимс.

