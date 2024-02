Ким Кардашян продава износена чанта за 70 хиляди долара

П отребителите на платформата Reddit се нахвърлиха върху американската телевизионна звезда Ким Кардашян, че иска да продаде употребявана чанта.

Те обърнаха внимание на рекламата, публикувана на семейния уебсайт на онлайн магазина Kardashian Kloset. Оказа се, че 43-годишната предприемачка иска да продаде рядка сива чанта Hermès Birkin от кожа на алигатор. В същото време тя посочи, че планира да получи 70 000 долара за продукта: "Добро състояние. Леко обезцветяване на дръжките и долните ъгли, както и малки драскотини по метала“, уточни Кардашян.

Kim Kardashian roasted for selling her ‘dirty’ Birkin bag for $70K: ‘How desperate are they for money?’ https://t.co/SyYHqxTxdC pic.twitter.com/t3PL4toZiK