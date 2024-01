"Това е лудост": Болезнен псориазис мъчи Ким Кардашиян

К им Кардашиян сподели нови видеоклипове от скорошното си обостряне на псориазиса.

В нова поредица от Instagram Stories Ким сподели бърз поглед към обострянето на псориазиса на краката си.

„Колко луд е моят псориазис в момента, хора? Не знам какво става. Но трябва да разбера. Това е лудост“, каза тя на фона на видеото.

Тя също озаглави видеото: „Няма да лъжа, това е болезнено. 😖. Не съм сигурна какви са моите действия. Не съм променила диетата си. Опитах всичко! Псориазисът е гаден.“

Kim Kardashian Shares New Videos of 'Crazy' and ‘Painful’ Psoriasis Flareup: 'I Gotta Figure This Out' https://t.co/DSyI1Yk3S0