Мадона се чувства щастлива, “че е жива“ след хоспитализацията

М есец след като Мадона беше хоспитализирана в интензивното отделение след бактериална инфекция, кралицата на попа размишлява за това как близките ѝ помагат да се излекува.

"Любовта на семейството и приятелите е най-доброто лекарство", пише Мадона в публикация в Instagram в неделя, показвайки поредица от снимки с две от шестте си деца.

Тя продължава да пише, че като майка е лесно да се "вкопчиш в нуждите на децата си", но когато се разболяла, "децата ми наистина се появиха заради мен".

"Видях една тяхна страна, която никога преди не бях виждала. Това направи разликата", добавя тя.

Мадона има една дъщеря, Лурдес Леон, от Карлос Леон, и един син, Роко Ричи, от режисьора Гай Ричи. Тя е майка и на четири осиновени деца - Дейвид Банда, Чифундо "Мърси" Джеймс и близначките Стела и Естере.

В публикацията си Мадона пише и за благодарността си към своя приятел и дългогодишен мениджър Гай Осери, който ѝ подарява полароид, заснет от Анди Уорхол на Кийт Харинг, облечен в яке с лицето на Майкъл Джексън, нарисувано върху него. „Перфектен триъгълник от Блясък“, пише още певицата.

Мадона пише, че се е просълзила, когато е получила подаръка от Осеари, защото "осъзнах какъв късмет имам, че съм жива. И колко съм щастлива, че съм познавала тези хора и толкова много други, които също вече ги няма".

Love from family and friends is the best Medicine. One month out of the hospital and I can reflect.

As a Mother you can really get caught up In the needs Of your children and the seemingly endless giving……….. But when the chips were down my children really showed up for me. I… pic.twitter.com/AO3bmrRrjL