След престоя в болница: Мадона се завръща към репетициите за турнето си

64-годишната Мадона се завърна към репетициите за турнето си "Celebration", след като беше хоспитализирана с бактериална инфекция. Това пише The Sun, позовавайки се на собствен източник.

„Тя все още се възстановява, но буквално се възползва от възможността да се върне на репетициите“, каза вътрешен човек.

