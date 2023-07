50-годишна мистерия е разкрита: Разбраха коя е "Дамата от реката"

К анадската полиция е идентифицирала жена, известна като "Дамата от реката", близо пет десетилетия след като е изчезнала и е била открита мъртва, плаваща в река в Онтарио, съобщиха от полицията.

Джуел "Лала" Лангфорд, чието моминско име е Парчман, е пътувала до Монреал през април 1975 г., но не се е върнала у дома и семейството ѝ е обявило, че е изчезнала, съобщи в сряда в прессъобщение полицията на провинция Онтарио.

Полицията твърди, че 48-годишната Лангфорд е станала известна като "Дамата от река Нейшън", по името на река Нейшън в източната част на Онтарио, където останките ѝ са намерени на 3 май 1975 г.

През март 2022 г. тленните ѝ останки са репатрирани в САЩ, след което е извършена панихида и погребение, се казва в съобщението.

Смъртта на Шарън Приор е свързана с Франклин Ромин чрез ДНК тест. Лангфорд е бил удушен с плосък телевизионен кабел, покрит с пластмаса, според проекта "ДНК Доу" - организация с нестопанска цел, която работи за идентифициране на Джон и Джейн Доу с помощта на разследваща генетична генеалогия и е помогнала на полицията в случая на Лангфорд. Ръцете и глезените ѝ също са били вързани с мъжки вратовръзки, а лицето ѝ е било увито с кърпа за чай, според организацията.

Разработените през 2017 г. визуализации на съдебни художници и триизмерна апроксимация на лицето не са могли да помогнат за идентифицирането на Лангфорд или на други потенциални заподозрени до края на 2019 г., когато в Центъра за съдебни науки в Торонто е получен нов ДНК профил на Лангфорд, който съвпада с проби, събрани от две лица, включени в семейното ДНК дърво, се посочва в съобщението.

След продължително разследване в продължение на 47 години служителите успяват да арестуват лице, живеещо в Холивуд, Флорида.

81-годишният Родни Никълс е обвинен в убийството на Лангфорд пред Съда на Онтарио в края на миналата година, се посочва в съобщението.

"Благодарение на постиженията на науката за генетичната генеалогия и колективния ангажимент на всички участващи следователи, ние донесохме разрешение на проблемите на семействата и приятелите на този изчезнал човек, който срещна нечестна игра", се казва в изявлението на детектив инспектор Даниел Надо от Сектора за криминални разследвания към ОПП. "Можем да бъдем доволни от резултатите от това разследване и от това, че успяхме да върнем останките на Джуел Лангфорд на нейните близки."

Полицията съобщава също, че Лангфорд и Никълс са се познавали, но не уточнява какви са били отношенията им.

Според съобщението Лангфорд "е била виден член на бизнес общността в Джаксън, Тенеси", която е била съсобственик на спа център с бившия си съпруг.

