Черната Далия: Легендарното убийство, за което признаха над 50 човека

С утринта на 15 януари 1947 г. майка, която извежда детето си на разходка в един от кварталите на Лос Анджелис, се натъква на ужасяваща гледка: тялото на млада гола жена, разрязано наполовина в областта на кръста. Тялото се намирало само на няколко метра от тротоара и позирало по такъв начин, че според съобщенията майката от пръв поглед помислила, че това е манекен.

Въпреки обширните осакатявания и порезни рани по тялото, на мястото на инцидента нямало нито капка кръв, което показва, че младата жена е била убита другаде. Каква е историята на легендарната Черна Далия, която остава мистерия и до днес? Нека разберем повече.

Определено става дума за едно жестоко убийство. Тялото на потърпевшата било разрязано наполовина в областта на кръста и кръвта ѝ била източена. Лицето ѝ било отрязано от ъглите на устата до ушите, за да ѝ се придаде това, което днес хората наричат "усмивката на Жокера". По гърдите и бедрата ѝ имало многобройни порязвания и синини заради отстранените цели участъци кожа. Аутопсията показала, че в крайна сметка тя е починала от разкъсванията и кръвоизлива на главата, причинени от многократни удари в лицето.

Последвалото разследване е водено от полицейското управление на Лос Анджелис. ФБР било помолено да помогне и бързо идентифицирало тялото - всъщност само 56 минути, след като получило размазани пръстови отпечатъци чрез "Soundphoto" (примитивен факс, използван от новинарските служби) от Лос Анджелис.

Младата жена се оказва 22-годишна холивудска надежда на име Елизабет Шорт, наречена по-късно от пресата "Черната далия" заради слуховете за нейната склонност към черни дрехи и заради излизащия по това време филм "Синята далия".

Всъщност отпечатъците на Шорт се появяват два пъти в огромната колекция на ФБР (по онова време в нея има повече от 100 милиона).

Първо, през януари 1943 г. тя кандидатствала за работа като служителка в комисионерската служба на армейския лагер "Кук" в Калифорния.

Второ, седем месеца по-късно е била арестувана от полицията в Санта Барбара за употреба на алкохол от непълнолетни. Бюрото също така е имало нейна "снимка" в досието си и я е предоставило на пресата.

В подкрепа на полицията в Лос Анджелис ФБР проверява досиетата на потенциалните заподозрени и провежда интервюта в цялата страна. Въз основа на първоначалните подозрения, че убиецът може да е имал умения в областта на дисекциите, тъй като тялото е било толкова чисто разрязано на две, агентите са помолени да проверят и група студенти от Медицинския факултет на Университета на Южна Калифорния.

Близо 50 мъже и жени отишли в полицията на Лос Анджелис, твърдейки, че са убийците, което много затруднило полицията да определи извършителя. През годините е имало множество заподозрени, но никога не са се сдобили с достатъчно доказателства, за да бъде обвинен някой конкретен.

Има многобройни теории за убийството и за това как то би могло да бъде свързано с други убийства. Някои детективи смятали, че същото лице, което е извършило убийствата на торса в Кливланд, е убило и Елизабет Шорт. Друга жизнеспособна теория по онова време е, че убийството на Шорт е свързано с убийствата с червило.

Мнозина смятат, че основната причина убийството да не бъде разкрито е намесата на медиите в разследването. Полицаи и детективи заявяват, че репортерите са показвали доказателства и са укривали информация, която са получавали от обажданията в офисите им. В един момент репортерите са били в участъка на полицията на Лос Анджелис и просто са отговаряли свободно на телефони, които са можели да бъдат съвети за разследването, и са задържали информация.

На 24 януари 1947 г. е открит подозрителен плик, адресиран до "The Los Angeles Examiner and other Los Angeles papers". Пликът включвал писмо, в което са използвани изрязани думи от вестникарски изрезки, в които се казва: "Ето вещите на Далия". В плика имало удостоверение за раждане на Шорт, визитни картички, снимки, имена, написани на листчета, и адресна книга. Цялото съдържание на плика е било почистено с бензин, подобно на начина, по който е било почистено тялото на Шорт. Това кара властите да смятат, че писмото със сигурност е от убиеца на Шорт.

Полицията се свързала с около 75 мъже от адресната книга на Шорт, но повечето от тях твърдели, че са познавали Шорт за кратко. Основното погрешно схващане, създадено по онова време, е, че тя е била момиче на повикване, но няма доказателства за това.

Въпреки че случаят отдавна е изоставен, увлечението на хората по тази история не се разсеяло. Неразгаданото убийство на Елизабет Шорт е вдъхновило много книги и филми, както художествени, така и нехудожествени. Най-известният разказ за убийството ѝ е "Черната далия" - роман от 2008 г., в който са измислени подробности за тази завладяваща история. Романът е толкова добре проучен и толкова живописно представен, че много читатели казват, че е трябвало да си напомнят, че това е художествена измислица, а не истинско престъпление. В тази книга авторът Джеймс Елрой описва подробностите от разследването на "Черната далия" и си представя как е можело да бъде разрешено престъплението. През 2006 г. книгата на Елрой е адаптирана в ноар филм, режисиран от Брайън ДеПалма, с участието на Миа Киршнер в ролята на Елизабет Шорт.

Музикантите също използват случая за вдъхновение - катоThe Black Dahlia Murder - американска мелодична дет метъл група от Уотърфорд, Мичиган, създадена през 2001 г. Името им произлиза именно от неразкритото убийство на Елизабет Шорт от 1947 г. Така че можем да кажем, че някои криминални истории оставят по-голяма следа от други.

По време на разследването Лесли Шорт е смятан за главен заподозрян, но той така и не е изправен пред съда поради процесуални грешки. Това, заедно с други подробности по случая, кара някои теоретици да смятат, че убийството на Черната далия така и не е разкрито поради прикриване от страна на полицията.

След като се пенсионира от полицията в Лос Анджелис, бившият полицейски детектив Стив Ходел публикува книга за истински престъпления, озаглавена "Убийството на Черната далия": Гений за убийство. В нея Ходел излага много подробности от разследването и представя собствена теория. Той вярва, че собственият му баща, д-р Джордж Ходел, е убил Черната далия.

Кой е убил Черната далия и защо?

Въпреки че съществуват множество теории за това какво наистина се е случило с Елизабет Шорт, случаят все още е неразкрит. И остава завладяваща история за истинско неразкрито престъпление.

Убиецът така и не е открит, а като се има предвид колко време е минало, вероятно никога няма да бъде открит.