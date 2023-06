Човекът от Розмарки: Древното жестоко убийство

В планинските райони на Шотландия, на южния бряг на полуостров Блек Айлънд, се намира село, наречено Розмарки. Точно нагоре по крайбрежието от него се намира поредица от морски пещери, които доскоро са били до голяма степен непроучени.

Когато археолози и доброволци започват да проучват пещерите, малцина биха си представили ужасяващото откритие, което ги очаква. Под пясъка били скрити забележително непокътнатите скелетни останки на човек, който е претърпял най-жестоката смърт.

Кой е бил този човек? Кога е живял? И защо е умрял по такъв начин?

Скоро след като започват проучванията на пещерите Розмарки, археолозите откриват доказателства за обитаване от хора. В някои от пещерите е живяно още през II век, а в други - едва през XX век. Постепенно са открити разнообразни артефакти - от кожени подметки на обувки от XIX в. до древни животински кости. Заедно с тях са открити няколко керамични изделия, каменни инструменти, рибни люспи, както и обработени предмети от кост.

След това през 2016 г. археолозите откриват това, което става известно като човека от Розмарки. Намерен заровен във вдлъбнатина към задната част на една от пещерите на Розмарки, мъжът лежал в позиция с кръстосани крака, а големи камъни, поставени върху него, го затискали; било ясно, че е бил внимателно погребан на това място.

Who was the Rosemarkie Man? 💀🤔 His body was found in unexplored Highlands of Scotland, and he’d lived sometime between 430 – 631 before his brutal murder that may have been for a sacrificial ceremony... #AncientMysteriesSeason https://t.co/UgiKLtzXUz