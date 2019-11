Топ 8 на звездите, които останаха само с един хит

В сички сме ги чували. Те са хитови песни, които често припяваме. Знаем текстовете, защото радиата не са спирали да ги пускат с месеци. Но се затрудняваме да се сетим какво е името на изпълнителя или какви други музикални проекти има той.

Нека си припомним звездите, които останаха само с една песен. Някои от тях не записват повече музика, а други пък никога не повтарят успеха на единствения си хит.

1. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Тази песен често е приписвана на Боб Марли. Всъщност тя е изпълнена от Боби Макферин. Тя попада под номер 1 в Billboard Hot 100 през 1988 г. Това е първата акапелна песен, достигнала до това място.

2. The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles)

Песента достига до номер три на Billboard Hot 100. Тя е популярен избор за спортни състезания, особено е родината на изпълнителите – Шотландия. Популярният сериал „Как се запознах с майка ви“ също я използва. Песента е официалната музика за пътуване на двамата главни герои.

3. 4 Non Blondes - What's Up?

Песента достига до върха на класациите в много държави и попада под номер 14 в САЩ. Това е първата и последната им песен в топ 100, защото групата се разпада.

4. Los del Río - Macarena

Според VH1 „Макарена“ е най-добрият „единствен хит на изпълнител“ за всички времена. Оригиналната версия на песента, която е на Los del Río не впечатлява толкова публиката, но след излизането на ремикса на Bayside Boys, музикалния свят вече не е същият.

"Макарена" присъства на почти всички видове публични прояви: сватби, спортни събития, партита. На повечето хора обаче им е трудно да си спомнят кой е дуетът зад тази емблематична песен.

5. The Rembrandts - I'll Be There For You

Дали сте очаровани от тази песен зависи от това харесвате ли сериала „Приятели“. И ако не се намерите, че пляскате по време на изпълнението, значи песента не е за вас.

6. Hanson – MMMBop

На тази песен и е нужно съвсем малко, за да остане в ума ви. Въпреки че момчетата от групата все още правят музика, нищо не може да надмине успеха на „MMMBop“.

7. Eagle-Eye Cherry - Save Tonight

Песента би трябвало да е пробив за норвежкия изпълнител в САЩ. Но той никога не успява да повтори успеха на този сингъл, който достига до номер 5 в Billboard Hot 100.

8. The Verve - Bitter Sweet Symphony

Песента носи голям успех на The Verve, но и довежда до съдебни дела с „Rolling Stones”, които твърдят, че в парчето има повече части от тяхна песен, отколкото са се договорили.

The Verve никога не дублира успеха си.

