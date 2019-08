П онякога слушаме кавър версия на любимо парче и си мислим как тя е по-добра от оригиналното изпълнение. Но има такива песни, които можем да слушаме само в познатата версия, защото са неоспорими класики в своите жанрове.

Каква е изненадата ни обаче когато разберем, че любимата ни музика не е оригинална? Ето кои са най-неочакваните кавър версии:

Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

„Момичетата просто искат да се забавляват“ - превърналата се в хит песен на Синди Лупър, е предпочитан избор заради приятната мелодия и лесно запомнящ се текст. Сингълът има и ясно послание – жените трябва да бъдат себе си и да си позволяват да мечтаят.

Оригиналът на този „женски химн“ е изпълнен от мъж – Робърт Хазард, който записва демо на песента през 1979 г.

I Love Rock ‘n Roll – Joan Jett

Трудно е да си представим някой, който обича повече рокндрола от Джоан Джет. Певицата направи тази песен изключително популярна, но оригиналът принадлежи на The Arrows.

I Will Always Love You - Уитни Хюстън

Безспорно един от най-големите примери за кавър, надминал оригинала. Който в случая принадлежи на Доли Партън.

Twist and Shout – Бийтълс

Песен, която може да открием в репертоара на Бийтълс и The Who, но оригиналът е дело на Top Notes.

Feeling Good – Нина Симон

Оригиналът на песента е написан за мюзикъл през 1964 г. Следват кавъри от Нина Симон, Майкъл Бубле и групата Muse.

