Десет важни момента от най-новата история, променящи света

В ажни събития се случват всеки ден. Ставаме непрестанно свидетели на писането на историята и промяната на света пред очите ни. Някои от тях са революционни в научен план, а други по-скоро в социален. Редица промени в световен мащаб пречупват вековни бариери, а други дават надежда, че светът може да използва в своя полза нововъведенията си.

Нека да видим 10 от тези събития, които вече носят огромна промяна:

Ядреният синтез на клетката

Учени от Съединените щати правят пробив в областта на ядрения синтез, постигайки "нетно увеличение на енергията", което е стъпка към по-чиста енергия в бъдеще. Това се случи преди едва няколко години.

При експеримент с термоядрен синтез с използване на лазери, учените от Националната лаборатория "Лорънс Ливърмор" в Калифорния успяха да произведат повече енергия от реакцията, отколкото са изразходвали - нетна печалба от 1,5 мегаджаула за по-малко време от необходимото на светлината да измине един сантиметър.

Пробивът беше обявен на пресконференция, предавана на живо от Министерството на енергетиката на САЩ, ръководена от министъра на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм. Това откритие определено дава надежда за бъдещето, тъй като може да реши редица проблеми, които се очаква да възникнат във връзка с енергията.

Отпада ли зависимостта от синьото гориво?

Ядреният синтез се извършва в Слънцето и други звезди, като включва съединяването на две атомни ядра в едно по-голямо. И при двете реакции се освобождават големи количества енергия, но при ядрения синтез се наблюдава много висок добив на енергия и много ниско производство на ядрени отпадъци.

В ранните години на атомната наука, мирното приложение, което е предизвиквало най-голям интерес и към онзи момент е давало най-големи обещания. Смятало се е, че ядрената енергия може да донесе "изобилие от електрическа енергия в гладните за енергия райони на света".

Към днешна дата тази цел не е постигната в първоначално предвидените мащаби. В началото на 70-те години на миналия век капацитетът на ядрената енергетика в света нараства средно с 30% годишно. През следващите десет години тя продължава да си осигурява постоянно по-голям дял от световния пазар на електроенергия.

Към 1986 г., годината на аварията в Чернобил, ядрената енергия представлява 16% от световното потребление на електроенергия. От този момент нататък това съотношение се запазва приблизително същото, като нараства със същия темп като общото потребление на електроенергия.

Тони Дона, програмен ръководител на групата EUROfusion, казва:

"Ако можем да поддържаме ядрен синтез в продължение на пет секунди, ще можем да го правим и в продължение на пет минути, а след това и на пет часа, когато увеличим операциите си в бъдещите машини."

САЩ, под ръководството на президента Байдън, се ангажираха да декарбонизират напълно производството на електроенергия до 2035 г.

Създаването на iPhone

Главният изпълнителен директор на Apple Стив Джобс, който умира през октомври 2011 г., за първи път показва на света едно от най-популярните маркови устройства за потребителска електроника в историята - iPhone през 2007 г.

От първото поколение на телефона, който Джобс представи на изложението за потребителска електроника през същата година, до 2017 г. са се появили 18 версии на мобилното устройство и в световен мащаб са продадени над 1,2 млрд. броя.

Само смартфонът Galaxy на Samsung се доближава до този обем.

Тази презентация на Джобс обаче е много по-значима от обикновено представяне на нов телефон. Тя и до днес се използва от редица маркетолози като пример за добро привличане на интерес и аудитория, а това определено не може да бъде отречено, предвид развитието на марката през годините.



Първият самостоятелен удар на НАТО

За да изгонят сръбските сили от Косово по време на Косовската война, силите на НАТО започват първата в историята си военна кампания срещу Съюзна република Югославия (сега Черна гора и Сърбия) без разрешение на Съвета за сигурност на ООН, тъй като Русия и Китай се противопоставят на нападението.

Въздушните удари на НАТО имат за цел да спрат настъплението срещу етническите албанци от страна на правителството на Слободан Милошевич. Нападенията на НАТО продължават близо три месеца, като кулминацията им е изтеглянето на югославските сили от Косово. В последно време се наблюдава отново напрежение в Косово, а това действие от страна на НАТО пробужда различни въпроси относно това какво ще се случи там.

Първият афроамерикански президент на Америка

След като побеждава републиканския сенатор Джон Маккейн от Аризона, събирайки 365 електорални гласа и 53% от гласовете на избирателите, Барак Обама полага клетва като първия афроамерикански президент на Съединените щати.

Обама наследява най-тежката икономическа криза от Голямата депресия насам, но благодарение на мнозинството, което партията му има в двете камари на Конгреса по това време, президентът успява да приеме пакет от мерки за стимулиране на икономиката и подписания от него Закон за достъпното здравеопазване през март 2010 г. Безспорно това бе пробив за САЩ и доведе до още по-големи промени през последните години.

Химикали убиват хиляди в Индия

Bhopal disaster victims protest against US for continued denial of justice. All US govts have shamelessly shielded Dow Chemicals since 1984.



Химическата катастрофа в Бхопал все още се смята за най-тежката индустриална катастрофа в историята. В завода на Union Carbide Corporation са изпуснати около 30 тона метил изоцианат - промишлен газ, използван за производство на пестициди.

Около 600 000 бедни жители на близките бедняшки квартали са изложени на въздействието на силно токсично съединение, което според оценките на индийското правителство убива около 15 000 души и безброй селскостопански животни.

Бедствието води до появата на редица вродени дефекти. И до днес местните жители твърдят, че изоставеното място е пълно с токсични материали, оставени от Union Carbide, която през 2001 г. е придобита от Dow Chemical.

Падането на Берлинската стена

Може да е било предимно церемониален акт, но премахването на Берлинската стена има огромно символично значение. Вместо да включваме Първата и Втората световна война в този списък, включваме това събитие. Защо?

Защото много от враждебните отношения, които са били факт по време на тези войни и по време на Студената война, са били фигуративно прекратени, когато Берлинската стена окончателно пада.

След края на войната, през 1949 г., Германия е разделена на две части: половината (Източна) с комунистически режим и другата половина (Западна) с по-демократично управление. Границата минава точно през средата на Берлин - столицата, главния градски център и културното сърце на Германия, където на 12 август 1961 г. е издигната ограда от бодлива тел и калдъръм.

Тя е заменена с 15-метрова бетонна стена, обкована с електрическа тел и с въоръжена охрана - внушително физическо изображение на Желязната завеса, разделяща двете идеологии.

На 9 ноември 1989 г. целият свят наблюдава как стената най-накрая е разрушена. Нейното падане означава край на враждебните действия на Студената война и завой към демокрацията, което е безспорен важен акт.

Узаконяване на еднополовите бракове

В исторически план, важен момент е датата 26 юни 2015 г., когато САЩ узакониха еднополовите бракове във всички 50 щата. Последваха Ирландия, Финландия, Гренландия, Колумбия, Малта, Австралия, Германия, Австрия, Тайван и Еквадор. През 2020 г. И Коста Рика се присъединиха към този списък.

Това се случва през март 2020 г., когато Коста Рика става първата централноамериканска държава, която легализира еднополовите бракове. През 2018 г. най-висшият съд на страната постановява, че законът на страната, забраняващ еднополовите бракове, е противоконституционен, и че забраната ще бъде анулирана след 18 месеца, освен ако законодателният орган не предприеме действия преди това, което той не направи.

Казусът със Северна Ирландия също е интересен. Макар че те са съставна част на Обединеното кралство и имат собствен парламент в Стормонт, промяната в брачните им закони в крайна сметка се осъществи благодарение на действията на парламента на Обединеното кралство в Лондон.

Британските законодатели обосноваха промяната (която беше придружена от легализиране на абортите), тъй като през януари 2017 г. парламентът на Северна Ирландия беше временно преустановил работата си поради патова ситуация между северноирландските партии.

Възход и падение на ИДИЛ

Брутално изобразени обезглавявания, ужасяващи нападения и самоубийствени атентати от страна на Ислямска държава в Ирак и Сирия (ИДИЛ) поразиха западния свят по време на нейния пик през 2015 г.

Макар че джихадистката групировка, която в разцвета на силите си контролираше население от 8 млн. души, може би беше най-мощната и най-богата джихадистка сила, мечтата за халифат на ИДИЛ, се срина в средата на 2017 г. Отделни действия обаче ни карат да се замислим, можем ли да очакваме истинско завръщане през следващите години?

Кралица Елизабет II е най-дълго управлявалият британски монарх

На 89-годишна възраст през 2015 г. кралица Елизабет II стана най-дълго управлявалият монарх в британската история. Британската кралица Елизабет Втора почина от "старост" в 15:10 ч. (1410 GMT) на 8 септември 2022 г.

Британският монарх почина в частната си резиденция в Балморал в Шотландия, затова смъртният акт е изготвен от властите на тази британска провинция. Наследи я нейния син Чарлз III. Това събитие обаче пробуди редица спекулации относно неговите намерения за промени в политиката и устройството на страната, както и реда на наследване.

Все повече се наблюдава растящо напрежение сред членовете на кралското напрежение, като ще видим по какъв начин ще се отрази то на страната.

Епидемията #MeToo

#MeToo - с този хаштаг жените по цял свят разказват за сексуалното насилие, на което са подложени. Невероятното движение #MeToo стана много популярно в социалните медии след публичните обвинения в сексуални посегателства срещу холивудския продуцент Харви Уайнстийн през октомври 2017 г. Вдъхновяващата кампания доведе до глобална осведоменост, записвайки се като емблематично феминистко движение.

Успоредно с успехите се появи обаче и "обратно движение". През 2018-а година тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп назначи Брет Кавано за съдия във Върховния съд, въпреки че срещу него имаше обвинения в сексуално посегателство.

Движението #MeToo разкри, че сексуализираното насилие срещу жени е системен проблем в световен мащаб. Лора Бейтс, която е основателка на проекта "Ежедневният сексизъм", призовава от това да се направят и съответните изводи:

"Нищо няма да се промени, докато не признаем, че проблемът е в системата, а не в жените", написа тя в петата година от създаването на движението #MeToo", предава DW.