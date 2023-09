29-годишната Нур Алфала заряза 83-годишния Ал Пачино

В ече бившата приятелка на Ал Пачино Нур Алфала е подала молба за попечителство над тримесечния си син от холивудската знаменитост.

29-годишната Алфала подаде документи в съда в Лос Анджелис, като поиска пълно физическо попечителство над бебето. Тя е уточнила, че иска 83-годишният актьор да има възможност за "разумно посещение", съобщи "The Blast", след като се сдоби с документите.

