"Татко, спаси ме!": Шокиращи подробности за убития от акула руснак

Б аща описва как е бил принуден да гледа безпомощно как тигрова акула "месомелачка" разкъсва до смърт сина му в египетски курорт, докато той крещи "Татко, спаси ме!": Хищникът е хванат и брутално убит на плажа малко след нападението, съобщава Daily Mail.

Юрий Попов е бил принуден да гледа безпомощно от брега как хищникът обикаля около 23-годишния му син Владимир, преди да го завлече под водата в курорта Хургада в атака, която според него е продължила 20 секунди.

Туристите излезли панически от водата, а ужасените зрители крещели на Владимир да плува далеч от акулата, малко преди да бъде нахапан до смърт.

След това тигровата акула е уловена и изтеглена на сушата с лодка, след което е убита от разярените хора наоколо.

"Отидохме на плажа, за да си починем", разказва Попов, който е родом от Русия, пред медията.

"Синът ми беше нападнат от акула, всичко се случи за секунди".

Съкрушеният баща казва, че в близост до сина му не е имало членове на семейството, които да му помогнат във водата, въпреки че по първоначални данни приятелката на 23-годишния мъж е успяла да избяга от нападението.

"Каква помощ можете да окажете? Тази месомелачка се случи за 20 секунди, той просто беше завлечен под водата", казва Попов.

Бащата каза: "Това е абсолютно нелепо съвпадение, защото това е безопасен плаж. Наоколо има кораби и яхти. Никога не се е случвало там. Обикновено нападат на диви плажове. Това е просто някаква зла съдба".

Владимир е живял с баща си в Египет няколко месеца преди ужасяващото нападение. Попов заяви, че ще кремира сина си и ще върне праха му в родната им Русия.

Любителски кадри показват как след нападението тигровата акула е уловена и изтеглена на брега от лодка и изглежда, че е била жива, преди да бъде намушкана до смърт.

Египетските власти потвърдиха, че акулата е предадена за изследване, за да се открият причините за поведението ѝ и да се установи дали животното е свързано "няколко предишни инцидента".

Акула разкъса до смърт руснак в Червено море

Видео, заснето от ужасени зрители, показва как Владимир отчаяно крещи "Татко, татко", докато хищникът го обикаля във водата, преди да предприеме атаката.

Вижда се как 23-годишният мъж отчаяно се опитва да плува към брега, но безуспешно. Вижда се как тялото му се върти във водата, а краката му са издигнати над повърхността.

"Плувай далеч, плувай далеч! Бързо! Акула!" - се чува как хората крещят във видеото.

Скоро пръските във водата спират и главата на мъжа се връща на повърхността. Изглежда, че той отново се движи във водата, но бавно.

Чува се как крещи "Папа", молейки за помощ, докато водата става червена.

В този момент тялото на акулата се вижда ясно на повърхността, а перката и опашката ѝ се виждат, докато обикаля около жертвата.

Акулата се обръща отново, за да атакува, и се нахвърля върху жертвата, след което я обгръща с челюстите си и я издърпва под водата.

Главата на мъжа се появява над водата за последен път, а тялото на акулата се вижда да се гърчи в океана, докато завлича тялото още по-навътре във водата.

Един от свидетелите казва: "Акулата изяжда останките му. Ето я, яде останките му. Друг казва: "Точно пред очите ми акулата изяде момчето, а приятелката му успя да избяга. То понесе удара на акулата".

"Децата плуваха [в района, където акулата е нападнала] много често - имаше детски пързалки", казва друг свидетел.

Всичко това се е случило недалеч от стълба, по която всички влизат във водата.

"В един момент акулата се появи и веднага ухапа този човек. Спасителите видяха това и започнаха да пускат лодката. Той се опитал да избяга от акулата, но не успял", казва друг очевидец.

Свидетели твърдят, че приятелката на жертвата е била във водата по време на нападението. Според руски медии тя е в безопасност и се е върнала в Русия.

Руското външно министерство потвърди смъртта на гражданин след нападението от акула.

23-годишният мъж не е първата жертва, убита от акула в курорта.

