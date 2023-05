Шест от най-съблазнителните секс шпиони в историята

Ш пионажът винаги е бил процъфтяващ бизнес, особено по време на конфликти между държави. По време на Втората световна война нацистите използват секса и съблазняването като оръжие, за да се опитат да спечелят войната, и регулират 22 публични дома във Франция с надеждата да извлекат важна информация от интимните разговори с възглавници.

В тази статия се разглеждат известни шпиони, за които се твърди, че са използвали секса като един от най-важните инструменти в арсенала си.

1. Принцеса Стефани Юлиана фон Хоенлое

Принцеса по брак, пушещата пури Стефани Хоенлое е еврейка по произход, но става най-доверената шпионка и пропагандаторка на Адолф Хитлер за Третия райх. Тя е известна като "Стефи" на приятелите си и по време на креватните си похождения с високопоставени нацистки генерали и аристократи е смятана за изключително опасна както от британската МИ5, така и от американското ФБР.

Списъкът ѝ с познати е "Кой кой е" от влиятелни хора, сред които е и британският вестникарски магнат лорд Ротермиър, издател на "Дейли мейл". Обаятелната офанзива на Стефани в полза на Хитлер може да е подтикнала Ротермиър да подкрепи нацистката партия чрез своя вестник през 1937/38 г.Като една от малкото жени, на които Хитлер позволява да присъстват по време на частните разговори с генералите му, принцеса Стефани става обект на ревност от страна на британската аристократка Юнити Митфорд, съперница за чувствата на фюрера.

В крайна сметка Хитлер започва да подозира безмилостната социална катерачка, вярвайки, че тя е двоен агент на Великобритания. В действителност "Стефи" е аморална и хитра жена, която се ръководи единствено от личния си интерес и придобиването на богатство.

Описана от американските власти като шпионин, "който струва 10 000 души", тя в крайна сметка е арестувана в Америка и изпратена в лагер за интернирани през 1941 г. След войната е освободена, но не може да влиза във Великобритания. До смъртта си през 1972 г. Хоенлое продължава да се радва на висок статус и известност като журналист в американски и германски списания.

2. Мата Хари

Една от най-известните жени шпиони по време на Първата световна война, родената в Нидерландия Маргарета Геертруида Зеле, е по-известна като печално известната "Мата Хари".

Тя е екзотична танцьорка и куртизанка, която шпионира в полза на германците по време на Първата световна война. Тя използва своите танцови и съблазнителни способности, за да извлича информация за германските власти чрез сексуалните си контакти с високопоставени мъже от съюзническите сили, по-специално с французите.

Съблазнителната Зел също така установява романтични връзки с мъже като капитан Вадим Маслов, млад руски пилот, служещ във френската армия. Твърди се, че след като той е ранен, тя се съгласява да шпионира за Франция, ако ѝ бъде позволено да посещава любовника си в болницата.

Като нидерландска гражданка Зел е можела свободно да преминава националните граници, което я прави полезен инструмент за нейните шпиони. През 1916 г. прикритието на Зел е разкрито от нейните шпиони, които са разочаровани от качеството на разузнавателните ѝ данни. Впоследствие, осъдена за шпионаж в полза на Германия, Зел е екзекутирана чрез разстрел през 1917 г. Това е полезен коз за французите, които могат да обвинят нейния шпионаж за неуспехите на военната си кампания.

3. Роалд Дал

В една от последните биографии на известния автор на "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" се казва, че Роалд Дал е работил като таен шпионин за британското правителство, когато е служил като офицер от RAF. Работата под прикритие, която е трябвало да върши младият и привлекателен Дал, не е била толкова свързана с подслушване със скрито оборудване за наблюдение, колкото с извличане на информация между чаршафите.

Като аташе на RAF и в посолството във Вашингтон през 1942 г., неговите началници в британското правителство са искали от него да събира информация от богати и влиятелни жени в Америка, които са имали пронацистки възгледи или са се съюзявали с враговете на Великобритания. Сред завоеванията му са Милисент Роджърс, наследница на петролно богатство, и "сексуално лудата" Клеър Бут, дясна конгресменка и съпруга на издателя на списание "Тайм".

Бут - 13 години по-възрастна от Дал - има антиколониални възгледи и ненавижда Чърчил. От Дал се изисква да се държи близо до нея, което се изразява в спане с Бут в продължение на три нощи, за да разбере политическите ѝ мотиви.

Изтощен от сексуалните си връзки, Дал поиска да бъде освободен от задачите си, но му беше казано просто да "затвори очи и да мисли за Англия".

4. Анна Волкоф

