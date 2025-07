Принцът порасна: Джордж празнува 12-ия си рожден ден

П ринц Джордж навършва 12 години днес!

Сякаш беше вчера, когато светът тръпнеше в очакване - мнозина буквално пред болницата - на вестта, че първородното дете на принц Уилям и Кейт Мидълтън се е появило на бял свят.

А днес бъдещият крал, втори в линията за британския трон след баща си, е почти тийнейджър. Само преди седмица експерт определи Джордж като „необичайно зрял за възрастта си“, след като снимки от турнира Уимбълдън станаха популярни. Те показаха принца със сериозно, съсредоточено изражение – „поглед, който възрастните използват, за да излъчват авторитет и контрол“.

