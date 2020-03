10 цитата от Иво Андрич, които ще ви оставят без думи

М алко са примерите от нашия балкански регион, които ни носят гордост, че сме се родили именно тук, на това райско парче земя.

Още по-малко пък са примерите, които са световно и безпрецедентно признати, доказано повлияли историята на човечеството.

Един от тези ценни примери е Иво Андрич – писателят, описал тъжната съдба на Босна и Херцеговина в своите произведения и разказвал за сътресенията на Балканския полуостров.

#IvoAndric received the #NobelPrize on this day in 1961. pic.twitter.com/2ea07imszn