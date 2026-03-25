60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Б роят на подадените през електронната система заявления за гласуване в чужбина, подадени от наши сънародници за предсрочния парламентарен вот на 19 април достигна 60 900.
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Срокът изтече в полунощ българско време. От Турция те са над 15 500, от Великобритания 10 400, САЩ 4 хиляди, Германия - 8 хиляди, предаде БНР.
Външното ни министерство ще обобщи данните и трябва да предложи на ЦИК къде и по колко секции да се образуват, а Комисията да вземе решение до 28 март.
В страните извън ЕС, секциите извън дипломатическите и консулски служби могат да са до 20 на брой, това не регламентирано с последните поправки в Изборния кодекс.