Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на избори през април

Н ад 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на парламентарните избори през април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната.

Най-много заявления има от:

Турция – 8146

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 5958

Германия - 4179

Испания - 3080

САЩ - 2764

За сравнение - вчера заявленията бяха около 32 000. Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688.

"Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления", добави Матева.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.