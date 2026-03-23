МВнР: Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара

К оординационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори се събра на заседание, като основен акцент беше поставен върху организацията на гласуването извън страната, особено в ключови градове като Истанбул и Анкара.

В щаба участват представители на Министерството на електронното управление, МВР, МВнР и Министерството на регионалното развитие.

Директорът на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във външното министерство Боряна Стойнова съобщи, че за Истанбул се очаква разкриването на две избирателни секции, а в Анкара – три.

„В Генералното консулство в Истанбул очакваме предложението на генералния консул – там вероятно ще бъдат две секции, а в посолството в Анкара – три“, уточни тя.

По думите ѝ ограниченията в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС, заложени в Изборния кодекс, могат да ограничат броя на секциите. Като пример бяха посочени консулствата в Бурса и Одрин, където сградите позволяват само по една секция.

Финалните предложения за броя и разположението на секциите ще бъдат изпратени до ЦИК след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване.

Повече заявления и засилен контрол

Съветникът на служебния премиер по изборните въпроси Ваня Нушева съобщи, че интересът към гласуване в чужбина нараства.

„До момента са подадени 44 хиляди заявления, което е значително повече от 35-те хиляди на предходните избори. Крайният срок изтича утре, така че числото вероятно ще се увеличи“, посочи тя.

Тя подчерта, че Министерският съвет подпомага ЦИК в организационно-техническата подготовка, а институциите работят координирано от началото на мандата.

Ръст на сигналите за нарушения

От МВР отчетоха засилена активност по противодействие на изборните нарушения.

„Към момента са получени 105 сигнала, а броят на досъдебните производства е 43“, заяви Нушева.

По-късно заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев уточни, че към 8:30 ч. на 23 март сигналите вече са 151. „От тях 126 са свързани с купуване на гласове“, посочи той.

Образувани са 53 досъдебни производства, а на територията на страната са проведени 51 специализирани полицейски операции. Съставени са и 272 предупредителни протокола.

Техническа подготовка и мерки за сигурност

Министерството на електронното управление съвместно с ЦИК е извършило тестове на машините за гласуване.

„Изработена е актуализирана методика за удостоверяване на съответствието им с техническите изисквания“, обясни Нушева.

Работи се и по осигуряването на паравани във всички секции с цел гарантиране на тайната на вота и предотвратяване на натиск върху избирателите.

Външното министерство води диалог с българските общности зад граница, за да бъдат определени най-подходящите места за секции, особено в държави извън ЕС, където броят им е ограничен до 20.

Междувременно МВР е въвело и нова географска информационна система, която позволява сигналите за нарушения да се обработват до 10 минути и да се насочват към съответните структури.