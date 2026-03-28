Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

М ащабни полицейски акции срещу купуването на гласове обхванаха почти цялата страна през последната седмица.

От началото на кампанията до 27 март в МВР са получени 567 сигнала за нарушаване на изборното законодателство.

По области 23 дни преди вота пръв по сигнали е Бургас с 97, следва София с 55, а на трето място се нарежда Враца – 48 сигнала, предаде NOVA.

След това са Варна, Монтана и Велико Търново.

Скок с 59,3% на сигналите за изборни нарушения

Досега са образувани 176 досъдебни производства. В областите Разград, Смолян и Шумен засега няма образувани дела.

Задържаните за 24 часа от МВР са общо 92. МВР отчита, че получените сигнали са близо 9 пъти повече в сравнение със същия период на предходните избори през 2024 година.

Задържаните са 5 пъти повече, а образуваните досъдебни производства са близо 6 пъти повече, сочат данните на полицията.