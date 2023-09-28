Ето кои са кандидатите за кмет на Пловдив

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В ече е ясно кой ще се включи в оспорваната битка за кметското кресло в Пловдив на МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 г.

Ето и имената на кандидатите, както и партиите и коалициите, които ги подкрепят, съобщени на страницата на Общинската избирателна комисия:

Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”

1. Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

6. Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ

7. Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ

16. Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

20. Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

28. Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!

36. Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

42. Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

46. Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

47. Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

49. Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА

57. Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи – ДПС

63. Стефан Стелиянов Станев - МИР

64. Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН

65. Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие – Д3

66. Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ