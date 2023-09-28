Ето кои са кандидатите за кмет на Пловдив

В ече е ясно кой ще се включи в оспорваната битка за кметското кресло в Пловдив на МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 г.
Ето и имената на кандидатите, както и партиите и коалициите, които ги подкрепят, съобщени на страницата на Общинската избирателна комисия:
Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”
1. Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
6. Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ
7. Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ
16. Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
20. Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
21. Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
28. Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!
36. Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
42. Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
46. Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
47. Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
49. Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА
57. Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи – ДПС
63. Стефан Стелиянов Станев - МИР
64. Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН
65. Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие – Д3
66. Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!