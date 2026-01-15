България

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Само на две години и половина тя получава внезапен сърдечен арест

15 януари 2026, 13:08
М алката Белослава, накратко Бела, има нужда от подкрепа. 

Нейната история е позната на доста хора в България. Дете, което само на две години и половина започва да води битка за живота си. Сърцето ѝ внезапно спира, докато играе на детска площадка в Русе.

Бела изпада в клинична смърт за общо 10 минути. Момиченцето страда от мозъчни усложнения от сърдечния арест. Диагностицирана е с COVID-19 инфекция с 50% засягане на белите дробове, от което следват куп несъвместими с живота състояния и тежки месеци, прекарани в болници в България и чужбина.

"Детето остава в критично състояние след тримесечен престой в интензивното отделение в болница "Пирогов". След това е транспортирана по спешност от турска линейка, в турска болница пет месеца. Имало е екип, който се бори за живота ѝ, успяват да я стабилизират. И лечението на малката Бела в Турция е продължило до 28.03.2025, след което се завръщаме в България", разказа бащата на момиченцето Мариян Бояджиев.

Лекарите отчитат, че Бела има шанс да проходи. Но пътят е дълъг и скъп – предстоят операции във Виена и Букурещ.

"Възстановителни терапии, прегледи, които някои от тях са частни и са доста скъпи. През 2024 бяхме постъпили по спешност тъй като беше спрял да функционира единият ѝ бял дроб. Беше около две седмици в болницата, възлезна на над 16 000 евро. Физиотерапията ѝ възлиза на над 2000 лв на месец, само тя. Тя взима и добавки, някои от тях са американски, които са изключително скъпи", сподели бащата на Бела.

Редица български спортисти подкрепят Бела през годините и участват в благотворителни търгове за събиране на средства. 

Възстановяването ще бъде продължително и на етапи, в зависимост от подобряването на детето. Необходимите средства са непосилни за семейството.

Ако искате да помогнете на Бела да проходи, може да дарите средства по следните начини:

Facebook групата "Живот за мъничката Бела" (там ще бъде публикувана информация за сумите, които са необходими за леченията)

Банка: Fibank

Титуляр: Белослава Бисерова Бориславова

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

BIC: FINVBGSF

