Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

До момента 41-годишната жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия

6 ноември 2025, 08:01
Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака
Източник: Личен архив

Д иляна Добринкова от Смолян е млада майка, която се бори с рак на гърдата. Диагнозата ѝ е поставена преди година, а през това време тя преминава през изключително тежко и продължително лечение. Много хора вече са я подкрепили, но битката ѝ за живот продължава.

До момента 41-годишната жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия. По думите ѝ лечението в Турция продължава, но средствата за него се изчерпват. До този момент са събрани 234 714 лв., като вече са изразходвани 216 344 лв. За продължаване на лечението са необходими още около 50 000 евро.

Близките ѝ апелират за помощ, за да може Диляна да продължи лечението и да отгледа своето 2-годишно дете.

Средствата се събират по лична банкова сметка с титуляр Диляна Петрова Добринкова, IBAN: BG58 IABG 7491 1004 5337 01 или чрез дарение в "Подай ръка на Диляна" в платформата "Павел Андреев" ТУК.

Всяка помощ ще бъде от решаващо значение за лечението на Диляна!

Източник: Nova.bg    
