Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

М ъж от Самоков има нужда от спешно лечение в чужбина. Иван е на 54 години – съпруг, баща и дядо. Пред фондацията „Павел Андреев“ той разказва своята история.

„Казвам се Иван, на 54 г. от гр. Самоков. Съпруг, баща и дядо, който се опитва с всички сили да се пребори с тежките поредни изпитания. От 45 години живея с диабет тип 1. Това заболяване доведе множество усложнения. През 2010 г. развих ХБН и от 2018 г. съм в листата на чакащите за трансплантация на бъбрек. Все още чакам.

През 2022 г., след операция на простатата, преживях сепсис, който за малко не отне живота ми. Благодарение на Господ и грижата на лекарите бях спасен от фатален край. След изписване от поредната болница се наложи вкъщи, с помощта на семейството, приятели и рехабилитатори да се уча да ходя и говоря. Голям шок за мен беше, когато разбрах, че на тази възраст трябва да продължа живота си с памперс поради инконтиненция (незадържане на урина), получена след операцията. След почти 2 години борба намерих начин да захвърля памперса по препоръка на лекарите поради риск от нова инфекция и сепсис, дремещ в моето тяло.

Надежда ми дадоха от болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. През 2024 г., след множество изследвания, прегледи и втора операция на простатата, ми бе поставен изкуствен свинктер (AMS800). В момента се налага да започна хемодиализа, за която е нужно да се направи AV фистула, но лекарите казват, че кръвоносните съдове са толкова рискови, увредени от годините диабет, че всеки момент може да се случи необратимото. Имам шанс, даден ми от болница „Мемориал Шишли“, да се извършат всички тези процедури, които са задължителни преди започването на диализата – Фистула AV, хемодиализен катетър, коронарна ангиография, периферна артериална ангеография с въглероден диоксид, диализа. Цялата тази процедура струва 20 500 евро, с които ние не разполагаме. По време на престоя може да се наложат и допълнителни процедури, които не са включени в тази сума. Досега някак се справяхме, но вече всичко е непосилно за нашето семейство.

Преди три години се случи най-прекрасното, но и много страшно нещо в живота ми. Роди се моят прекрасен внук – едно слънчице, което ми даде нова причина да живея. Но, за съжаление, и той е в капана на съдбата – генетична мутация на GRIN2B. Не говори, зрението, мозъкът и ендокрината му система са увредени, живее с постоянна рехабилитация и лекарства. Всичките ни средства отиват за рехабилитации на детето или за поредните процедури за мен. Аз се нуждая от тези процедури в Турция, за да живея и бъда до него, докато той се бори с неговото заболяване.

Иван моли всички добри хора за помощ: „Моля ви, добри хора, влезте в нашия дом и вижте двете преплетени съдби! Помогнете ми да прегърна моето внуче още хиляди пъти и да бъда негов тих пазител в тази неравна битка!“

Ако искате да помогнете на Иван в неговата тежка борба, може да дарите средства по следните начини:

Чрез платформата „Павел Андреев“ (банкова карта, ApplePay, GooglePay, Revolut, Paypal) ТУК

Банка: ДСК

Титуляр: Иван Стоянов Йорданов

IBAN: BG25STSA93000025766429