Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути

Пешеходец беше блъснат на пешеходна пътека в ж.к. „Лазур“, а моторист се удари в автомобил в „Меден рудник“

26 февруари 2026, 08:48
Две катастрофи с пострадали в Бургас за по-малко от 20 минути
Източник: iStock

В рамките на по-малко от 20 минути в сряда бяха регистрирани две пътнотранспортни произшествия на територията на Бургас, при които има пострадали, но без опасност за живота.

При първия инцидент пешеходец е блъснат на пешеходна пътека в ж.к. Лазур, сочи информация на ОД на МВР Бургас.

Пешеходец загина на място след като бе блъснат край Поморие

Около 19:02 часа на ул. „24 Черноморски пехотен полк“, в района на пешеходната пътека до бл. 55 в ж.к. Лазур, лек автомобил „Тойота Аурис“, управляван от 74-годишен бургазлия, отнема предимството и блъска 60-годишен пешеходец. Пострадалият е с фрактура на дясната подбедрица и раменната става. Той е настанен за лечение в болница „Сърце и мозък“, без опасност за живота.

Автомобил блъсна дете и жена на пешеходна пътека в Бургас

При втория инцидент мотоциклетист се удари в насрещен автомобил в Меден рудник.

Около 19:20 часа на бул. „Ал. Г. Коджакафалията“, до бл. 334 в ж.к. Меден Рудник, 35-годишен моторист с мотоциклет „Ямаха“ губи контрол, навлиза в насрещното платно и се блъска в задната лява част на лек автомобил „Пежо“, управляван от 46-годишна жена. Мотоциклетистът е получил контузия на дясното коляно. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.

Източник: БГНЕС    
