Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

Прокуратурата е прекратила разследването

23 януари 2026, 19:10
Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена
И спанското правосъдие отхвърли жалбата за сексуално насилие срещу певеца Хулио Иглесиас, световна суперзвезда от 70-те и 80-те години, като прокуратурата се счете за некомпетентна да се произнесе по факти, които са се случили на Бахамите и в Доминиканската република.

Прокуратурата е прекратила разследването „поради липса на юрисдикция на испанските съдилища“, по-специално по отношение на територията, се посочва в документа на прокуратурата, цитиран от АФП.

Две бивши служителки на звездата подадоха жалба в Испания на 5 януари, твърдейки, че са били жертви на сексуално насилие и сексуален тормоз от страна на Иглесиас, който днес е на 82 години.

Хулио Иглесиас Сексуално насилие Испанско правосъдие
Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

