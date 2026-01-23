Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

И спанското правосъдие отхвърли жалбата за сексуално насилие срещу певеца Хулио Иглесиас, световна суперзвезда от 70-те и 80-те години, като прокуратурата се счете за некомпетентна да се произнесе по факти, които са се случили на Бахамите и в Доминиканската република.

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Прокуратурата е прекратила разследването „поради липса на юрисдикция на испанските съдилища“, по-специално по отношение на територията, се посочва в документа на прокуратурата, цитиран от АФП.

Хулио Иглесиас отхвърли "неверните" обвинения в сексуален тормоз

Две бивши служителки на звездата подадоха жалба в Испания на 5 януари, твърдейки, че са били жертви на сексуално насилие и сексуален тормоз от страна на Иглесиас, който днес е на 82 години.