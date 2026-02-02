Pandora България отново застава зад каузата на EMPROVE с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

З а втора година Pandora България реализира благотворителна кампания в подкрепа на фондация EMPROVE , насочена към овластяването и възстановяването на жени, преживели домашно и емоционално насилие. След успешното първо издание през 2023 г., инициативата се завръща с още по-силно послание за солидарност, грижа и подкрепа между жените.

В периода на кампанията във всички магазини на Pandora в България клиентите ще имат възможност да закупят специална благотворителна картичка на цена от 1 евро. Всяка картичка може да бъде персонализирана с лично послание – към приятелка, близка, любима или дори като акт на грижа към самите себе си. 100% от приходите от продажбата на картичките ще бъдат дарени на фондаци EMPROVE.

Кампанията цели не само да набере средства, но и да насърчи открития разговор за насилието, женската сила и значението на подкрепящата общност.

„В Pandora винаги сме вярвали, че когато жените се подкрепят една друга, се случват истинските промени. Като бранд, посветен на жените, и като екип, в който повечето от нас сме жени, тази кауза докосва всяка от нас лично. Тази кампания е нашият начин да кажем: виждаме ви, чуваме ви и сме до вас“, казва Джули Лепоева, маркетинг мениджър на Pandora България.

Източник: Pandora

За EMPROVE:

EMPROVE е организация, насочена към жени, които преминават или вече са излезли от връзка с насилник. Мисията им е да повишат осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променят обществените нагласи, както и да подкрепят жени и момичета, преживели насилие.

"Вярваме в скрития потенциал на всяка жена. Непримирими сме пред огромните загуби, които търпим като общество, икономика, приятели, семейство, заради последствията от емоционалното и физическо насилие над жените около нас."