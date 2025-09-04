България

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Коща: РС Македония разбира се трябва да изпълни тези ангажименти

4 септември 2025, 22:26
„Големите предизвикателства, които са свързани с геополитическите конфликти, но за нас най-чувствителна е войната в Украйна, показаха, че за страните членки на Европейския съюз, но за нас особено, е много важно да отстояваме засилването на сигурността и отбраната, защото само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, което виждаме през последните години”.

Това заяви премиерът Росен Желязков в София, на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Той изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон. Българският премиер припомни, че Коща е бил три мандата кмет на португалската столица. 

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Желязков подчерта, че България се стреми за изграждане на нова архитектура на сигурност в региона на Черно море. Страната ни планира засилване на инвестициите в сферата на отбраната и си сътрудничи със съседните държави за придобиване на способности в противовъздушната, противоракетната отбрана, военната мобилност, артилерията, безпилотни летателни апарати и др.

„Трайна стабилност и просперитет в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет в Европа”, подчерта Желязков.

„Сигурността в Черно море е важна предпоставка за сигурността на Европа. Черноморският басейн е важен за мира и енергийната сигурност. Черно море не може да се разглежда изолирана кота басейн, а като част от по-широка система за европейска сигурност”, подчерта българският премиер.

Той заяви, че България поддържа желанието си за изграждане на Черноморския център за сигурност заедно с Турция и Румъния.

„Ние много ясно заявихме още по време на своето председателство, че разширяването на ЕС, особено със Западните Балкани, гарантира по-голяма сигурност”, посочи българският премиер.

По отношение на РС Македония Желязков заяви, че единственият път напред за нея е изпълнението на договореностите от юни 2022 г. без тяхната ревизия. 

„Що се отнася до Република Северна Македония, нашата позиция остава непроменена. Единствения път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли 2022 година, без възможност за тяхната ревизия”, категоричен е премиерът.

Той припомни, че българските правителства на Бойко Борисов са работили добре с правителствата на РС Македония на Зоран Заев и Димитър Ковачевски.

„Беше намерен онзи модус, който да даде възможност РС Македония, както и останалите балкански държави, на базата на своите собствени заслуги, да напредне в процеса по присъединяване. Компромисното предложение по време на френското председателство беше одобрено от Съвета, получи одобрението от българския парламент и нищо от тогава не се е променило нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие да твърдят, че има български диктат”, подчерта Желязков.

Той заяви, че с решение на Народното събрание от тази година България е препотвърдила позицията си:

„Изрично заявихме, че няма да поставяме други искания за ангажименти от страна на нашите съседи”.

Премиерът Желязков счита за „абсолютно неоправдано и излишно обжалването в Конституционния съд на РС Македония на подписания под протокол към Договора за добросъседство. Протоколът предвижда всяка година да се прави преглед на изпълнението на договори и това е част от Договор за добросъседство, част е и от консенсуса от 2022 г.”

„Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешно политическите дебати в РС Македония, но се надяваме, че езикът на омразата и спазването правата на българското малцинство в това число и ангажимента за вписването в Конституцията на РС Македония ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставката те да продължат по пътя на пълноправното съседство”, посочи Желязков.

Българският премиер подчерта, че Европейският съюз е силен когато е единен.

„Вземането на решения с квалифицирано мнозинство по въпросите на разширяването и външната политика ще отслаби ЕС. България последователно не подкрепя въвеждането на квалифицирано мнозинство. Единствено чрез консенсус можем да запазим доверието в ефективността на решенията“, категоричен е българският премиер.

Желязков и Коща се срещат в България за ключови разговори

„Благодаря за топлия прием.  Радвам се да видя как България постига пълния си потенциал в Европейския съюз през последните месеци, ставайки пълноправен член на шенгенското пространство и преминавайки през последните стъпки за присъединяване към еврозоната. Това са съществени постижения и събития за българските граждани и бизнеси. Уверен съм, че с вашата подкрепа, хората ще се възползват максимално от това и ще преодолеят предизвикателствата”, каза от своя страна председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той посочи, че ЕС стои плътно зад Украйна.

„България съществено допринесе за това усилие със своята военна подкрепа. Ще продължим с решителност да подкрепяме устойчивостта на Украйна”, заяви Коща. 

Председателят на Европейския съвет похвали решението на България да увеличи инвестициите в отбрана. 

Антонио Коща отчете, че през 2022 г. ЕС е одобрил условията за присъединяване на РС Македония.

„РС Македония разбира се трябва да изпълни тези ангажименти, за да се напредва в преговорите”, добави Коща.

Източник: БГНЕС    
