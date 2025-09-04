България

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на ЕС и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза

4 септември 2025, 09:32
Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му
Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко
Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата
Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил
НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен
Нов протест на

Нов протест на "Правосъдие за всеки"
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

М инистър-председателят Росен Желязков ще се срещне днес с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига на посещение в България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите, посочват още от пресслужбата на правителството. 

Тази „Обиколка на столиците“ ще предостави възможност на Коща да събере мнения от държавни и правителствени ръководители относно ситуацията в ЕС и да подготви почвата за предстоящи срещи на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище, се посочва в разпространено до медиите изявление на Европейския съвет. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Росен Желязков Антонио Коща Европейски съвет Европейски съюз България Дипломация Политически приоритети Многогодишна финансова рамка Международни отношения Среща на високо равнище
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 звука, които издават котките и какво означават

8 звука, които издават котките и какво означават

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 12 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 11 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 14 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 18 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 24 минути

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>Най-големият айсберг в света се разпада</p>

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Свят Преди 25 минути

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

<p>Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен</p>

МВР: Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен

България Преди 42 минути

Загиналите са трима мъже и жена

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Любопитно Преди 47 минути

Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда

<p>Българин почина на плаж в Гърция</p>

Възрастен българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 1 час

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Любопитно Преди 1 час

„Ще бъде по-неформално, отколкото хората си мислят“

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Свят Преди 1 час

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба"

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 1 час

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

<p>Тръмп: Касапницата трябва да спре</p>

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Свят Преди 2 часа

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, Си и Ким заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 2 часа

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

<p>Ето кои двама велики Божии угодници почитаме днес</p>

Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Любопитно Преди 2 часа

На 4 септември православните християни си спомнят за пророк Моисей и мъченик Вавила

<p>Мъж с АТВ загина след зверски удар в гараж&nbsp;</p>

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

България Преди 3 часа

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

<p>Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен</p>

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите

<p>Тръмп незаконно е спрял средствата за Харвард&nbsp;</p>

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Свят Преди 4 часа

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

На 53 по бански: Мира Добрева разбива клишета (СНИМКИ)

Edna.bg

The Guardian: Диетичните подсладители водят до стареене на мозъка

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен

Nova.bg