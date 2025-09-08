България

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Желязков: Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници

8 септември 2025, 19:15
Желязков отговори на Радев за "дерибеите"
Източник: БГНЕС

"Дерибеи, като част от политическата лексика, ако помните, беше въведено тогава, когато "Новото начало" се обръщаше към АПС. Иначе, знаете, етимологично дерибей е непокорен на султана, османски управник. Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници, но в политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование било на политически опоненти или политически алтернативи".

Така премиерът Росен Желязков коментира от Черна гора речта на президента Румен Радев по време на честванията за 140-годишнината от Съединението на България, предаде БГНЕС.

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

"Трудно ми е да дам на такъв ден политическа оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи. Хрумва ми, помните онази глава от романа "Под игото", мисля, че се казваше "Представлението", може би бъркам, когато излиза графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията. Това просто не беше мястото, където трябваше да се случва, но това е моята гледна точка, защото Съединението е ден, когато трябва де се говори на цялата нация, на целокупната нация, на всички, дори на тези, които не се харесват, тези, които се мразят, на тези, които се ненавиждат помежду си. Но трябва да се говори, защото Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен смисъл. Така че аз мисля, че президентът, когато поднасяха венците и когато, така да се каже ни освиркваха, президентът реагира правилно и на мен ми каза - така не се прави. И мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната оценка, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден", посочи Желязков.

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

Той коментира с президента на Черна гора и разширяването на Западните Балкани:

"С президента имахме политически разговор. основно темата беше разширяването на Западните Балкани и конкретно присъединяването на Черна гора към ЕС. Амбициозната програма на правителството е това да се случи до 2028 г., като всички преговорни глави приключат до края на следващата година. Казвам амбициозна, защото изисква значителни усилия. Факт е, че Черна гора е първенец с всички страни кандидати за членство в ЕС по отношение на това, че са отворени всички преговорни глави и се преговаря много интензивно. За целта трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват както се казва нашият Балкански дневен ред, въпроси от двустранно естество и разбира се адвокатство пред страни от ЕС, които до известна степен, а и нашата история показва, са скептични към всякакви форми на присъединяване към Съюза. Знаете колко години страдахме от това, че сме подготвени за Шенген, но се отлагаше този процес, така нашата роля да подпомагаме усилията на всички страни, които на базата на собствени заслуги са готови за членство да бъдат оценявани по достойнство. Това беше акцентът на нашия разговор."

Източник: БГНЕС    
Желязков Радев Подгорица
Последвайте ни
Желязков отговори на Радев за

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

VW ID.CROSS показва какво да очакваме от серийния модел догодина

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 23 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 21 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 20 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 23 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близо 1000 декара горят край Свиленград

Близо 1000 декара горят край Свиленград

България Преди 2 часа

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Свят Преди 2 часа

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Свят Преди 4 часа

Песков заяви, че Европа и Украйна правят всичко възможно, за да привлекат САЩ в своята орбита

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Свят Преди 5 часа

Полицията съобщи, че подобни протести се организират и в други градове на страната

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Свят Преди 5 часа

Към момента няма информация за мотивите на нападателя

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Свят Преди 5 часа

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

България Преди 6 часа

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Любопитно Преди 6 часа

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 7 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Свят Преди 7 часа

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 7 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

<p>&quot;Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена&quot;</p>

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Свят Преди 8 часа

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия, каза той

<p>Дори &quot;ядрената опция&quot; няма да спаси Франция:&nbsp;Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен</p>

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Свят Преди 8 часа

Падението на кабинета ще принуди президента Макрон да търси петия си премиер за по-малко от две години

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 9 часа

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 9 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

11 навика, които не подозирате, че вредят на здравето ви

Edna.bg

Цяло племе отпада още на старта на „Игри на волята“ 7 тази вечер

Edna.bg

Илиан Илиев приключи с България

Gong.bg

Официално: Ивелин Попов напусна Ботев Пд

Gong.bg

Над 5500 нарушения за 40 часа: ТОЛ камерите продължават да засичат стотици нарушители

Nova.bg

Желязков за словото на Радев: Когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент

Nova.bg