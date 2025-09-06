България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка

Обновена преди 13 минути / 6 септември 2025, 21:00
Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
Източник: БТА

К улминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. Преди 140 години в града е обянето обединението на Княжество България и Източна Румелия. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка, предава NOVA.

В нея участваха представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

  • Официално слово произнесе президентът Румен Радев.

„140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи наложените му граници – въпреки волята на Великите сили,“ заяви той.

По думите му това е било смело дело на един млад народ, едва вкусил свободата, но решен да я брани.

„По волята на Великите сили, българите бяха върнати под властта на султана. Но Възродена България показа на цяла Европа как, без насилие, един народ заявява авторитета си“, подчерта Радев.

Румен Радев
Румен Радев Източник: БТА

Президентът направи паралел между историческите уроци и днешната политическа реалност. „140 години след Съединението Великите сили отново спорят за влияние. А у нас има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят власт и да заменят идентичността ни с удобство“, предупреди той.

Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада: „Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“

„Вярвам, че всички заедно ще надмогнем недъзите си, ще излезем от комфорта на малодушието и ще строим България по заветите на нашите предци“, каза президентът.

Той подчерта, че Съединението трябва да бъде не само исторически спомен, но и вдъхновение за днешното поколение.

„Поклон пред дръзките и храбрите. Да живее единна и свободна България!“, завърши тържествено Румен Радев.

  • Как премина празника в Пловдив

С тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица започнаха честванията на годишнината от Съединението.

Епископ Поликрап, първи викарий на Пловдивския митрополит, пожела да има единение, да има повече неща, които да ни обединяват и да живеем в мир и съгласие и разбирателство.

С военен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметниците им беше почетено делото на Захари Стоянов, Гаврил Кръстевич и Райчо Николов- единствената жертва в Пловдив на Съединението.

Архитект Георги Шилев е потомък на Петър Шилев - един от основните организатори на въстанието за обединена България.

„Той си е сложил главата в торбата”, споделя Шилев.

Георги знае много за прадядо си от своя баща. Разказвал, че в къщата му тайно се събирали четниците от Голямо Конаре, днес Съединение, и обсъждали плана и стъпките как да бъде осъществено Обединението. Имало няколко опита на Румелийското правителство да арестува част от революционерите.

Именно в дома на прадядо му, Недялка Шилева, която е негова племенница, ушива знамето на Съединението.

Днес в ролята на Недялка Шилева и Чардафон Велики влизат брат и сестра. Тя – Елисавета Куфарова, изучава графичен дизайн, а той – Сава Куфаров, е в Математическата гимназия.

„През 1885 година Недялка Шилева, едва на 18-годишна възраст, ушива знамето на Голямоконарската чета. Усещането е да носиш отговорност, защото тя е била една мъдра жена, която окуражава мъжете, когато те се уплашват”, споделя момичето.

„Трябва да предам духа му”, споделя момчето

За доброволците, пресъздаващи паметните събития от преди 140-години, основната цел е да запалят в родолюбие младото поколение.

Веселин Петков е председател на комитет „Родолюбие“. Според него „когато имаме един идеал, когато всички сме зад една кауза, ние ще успеем.”

А за жителите на Пловдив днес е ден за признание и уроци.

„За Съединението трябва да знаем, че то е единственият акт, извършен самостоятелно от българския народ. А урокът е, че трябва да се обединяваме”, посочи Хари Спасов.

Според Ралина Камжалова никога не трябва да бъдем разделени. „Ние трябва да бъдем заедно, за да спасим България”, допълва тя.

Ден на Съединението Пловдив Тържества Заря-проверка Площад Съединение Военни формирования
